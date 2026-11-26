Med största sannolikhet tar Pablo Hernández de Cos över posten som ny ECB-chef. Han ser sig själv varken som en hök eller duva.
Han blir ny ECB-chef – beskriver sig själv som en"uggla"
Spanjoren Pablo Hernández de Cos har fått stöd från euroländerna för att bli nästa chef för Europeiska centralbanken, ECB.
Han väntas efterträda Christine Lagarde när hon lämnar posten nästa år.
Beskedet rapporterades på torsdagen efter förhandlingar mellan euroländernas regeringar.
Ledde centralbanken i Spanien
De Cos har därmed fått ett övertag gentemot den nederländske kandidaten Klaas Knot, som länge varit huvudutmanare om posten, skriver CNBC.
Utnämningen måste fortfarande genomgå formella godkännanden efter samråd med Europaparlamentet och ECB:s direktion.
Ingen av institutionerna har dock vetorätt över beslutet. Mandatperioden som ECB-chef är åtta år.
Pablo Hernández de Cos är 55 år och har en lång karriär inom centralbanksvärlden. Han började som forskare vid Spaniens centralbank på 1990-talet och arbetade sig genom flera avdelningar innan han blev centralbankschef 2018.
Han lämnade posten i juni 2024.
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Flera utmaningar mot ECB
Mellan 2019 och 2024 var han ordförande för Baselkommittén för banktillsyn. Sedan juli 2025 är han generaldirektör för Bank for International Settlements, BIS, i Basel.
De Cos väntas tillträda i ett läge där ECB ställs inför flera utmaningar, däribland ett förhöjt inflationstryck, ekonomiska skillnader mellan medlemsländerna och politisk osäkerhet.
Hans penningpolitiska hållning beskrivs som pragmatisk och något åt det mer expansiva hållet.
Han har tidigare stött både negativa räntor och omfattande ekonomiska stimulanser, men också kraftiga räntehöjningar när inflationen tog fart efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
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Beskriver sig som en uggla
De Cos har själv beskrivit sin hållning som en ugglas, snarare än en höks eller duvas. Med det har han velat understryka att penningpolitiken bör styras av ekonomiska data och rådande förhållanden snarare än en fast ideologisk inriktning, skriver EUObserver.
Christine Lagarde meddelade att hon lämnar ECB den 7 februari 2027. Hon blev den första kvinnan på posten när hon tillträdde 2019.
Utnämningen av De Cos ses som ett val av en erfaren centralbanksekonom i en period då ECB:s oberoende och förmåga att hålla inflationen under kontroll väntas stå i fokus.
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