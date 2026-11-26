Spanjoren Pablo Hernández de Cos har fått stöd från euroländerna för att bli nästa chef för Europeiska centralbanken, ECB.

Han väntas efterträda Christine Lagarde när hon lämnar posten nästa år.

Beskedet rapporterades på torsdagen efter förhandlingar mellan euroländernas regeringar.

Ledde centralbanken i Spanien

De Cos har därmed fått ett övertag gentemot den nederländske kandidaten Klaas Knot, som länge varit huvudutmanare om posten, skriver CNBC.

Utnämningen måste fortfarande genomgå formella godkännanden efter samråd med Europaparlamentet och ECB:s direktion.

Ingen av institutionerna har dock vetorätt över beslutet. Mandatperioden som ECB-chef är åtta år.

Pablo Hernández de Cos är 55 år och har en lång karriär inom centralbanksvärlden. Han började som forskare vid Spaniens centralbank på 1990-talet och arbetade sig genom flera avdelningar innan han blev centralbankschef 2018.

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Han lämnade posten i juni 2024.

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