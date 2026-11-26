Australiska Bendigo and Adelaide Bank måste betala åtta miljoner australiska dollar, drygt 50 miljoner kronor, i böter efter ett hackerangrepp 2023. Delar av säkerhetsbristerna hade upptäckts redan tre år tidigare.
Bank lät 1 598 konton ha lösenordet ”123456” – får miljonböter
Den 24 november godkände Australiens federala domstol att Bendigo and Adelaide Bank ska betala böter på åtta miljoner australiska dollar.
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Banken har erkänt att den bröt mot sina skyldigheter enligt Banking Executive Accountability Regime (Bear), som reglerar vilket ansvar bankernas ledning har. Enligt advokatbyrån Minter Ellison är det första gången Apra driver en sådan civilrättslig sanktionsprocess enligt regelverket.
Samma lösenord för 1 598 konton
Angreppet riktades mot Alliance Bank, ett nätverk av fem tidigare kreditföreningar som drevs under Bendigos banklicens. Under några dagar i mars 2023 tog sig en okänd angripare in i omkring 257 kundkonton och genomförde 286 obehöriga transaktioner på totalt cirka 490 000 australiska dollar. 87 kunder drabbades.
Säkerheten var anmärkningsvärt svag. Systemet tillät mycket svaga lösenord, flera kunder hade identiska lösenord och angriparen kunde lista ut vilka kund-id:n som var giltiga.
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”När cyberattacken inleddes fanns det 1 598 konton hos Alliance Bank-kunder som skyddades av lösenordet ’123456’”, står det i domstolshandlingarna, enligt Information Age.
Det är också det vanligaste lösenordet både i Sverige och globalt, och det kan knäckas på under en sekund.
Varningarna ignorerades
Banken hade fått flera varningar. Enligt Information Age upptäcktes en del av bristerna vid ett penetrationstest 2020, men de åtgärdades inte före angreppet. I oktober 2022 gjorde en angripare liknande inloggningsförsök mot Alliance Banks system. Styrelsen fick då höra att banken befann sig i ett ”kritiskt läge” och behövde investera mer, men någon grundlig genomgång av försöken gjordes aldrig.
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Therese McCarthy Hockey, vice ordförande för Apra, betonar att banken är finansiellt stabil och klarar sina kapital- och likviditetskrav med god marginal.
”Men som Australiens sjätte största bank förväntar vi oss att Bendigo Bank har robusta och sofistikerade system och rutiner för cybersäkerhet”, säger hon.
Hon tillade att det är särskilt viktigt nu när risken för cyberangrepp ökar, bland annat till följd av utvecklingen inom avancerad AI, skriver ABC.
Kunderna har fått tillbaka pengarna
Banken lyckades inte få tillbaka omkring 140 000 av de stulna dollarna. Alla drabbade kunder har ändå fått full ersättning. Banken har sedan dess åtgärdat bristerna, och Apra skriver att myndigheten inte längre är orolig för bankens kontroller.
Bendigos vd Richard Fennell säger enligt Information Age att banken agerade direkt när problemet upptäcktes.
Utöver böterna räknar banken med ytterligare 2,6 miljoner australiska dollar i rättegångskostnader, enligt ett börsmeddelande. Strax efter att processen inleddes beslutade Apra dessutom att behålla ett tillägg till kapitalkravet för operativ risk på 50 miljoner dollar, som infördes i december 2025, skriver Minter Ellison.
Fallet är en del av en större trend. Tidigare i november drabbades den franska banken Crédit Mutuel Arkéa av en cyberattack där motsvarande över en miljard kronor misstänks ha stulits. En svensk expertgrupp varnade redan 2021 för att storskaliga angrepp mot banker kan utlösa en finanskris.