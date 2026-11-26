Den 24 november godkände Australiens federala domstol att Bendigo and Adelaide Bank ska betala böter på åtta miljoner australiska dollar.

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Banken har erkänt att den bröt mot sina skyldigheter enligt Banking Executive Accountability Regime (Bear), som reglerar vilket ansvar bankernas ledning har. Enligt advokatbyrån Minter Ellison är det första gången Apra driver en sådan civilrättslig sanktionsprocess enligt regelverket.

Samma lösenord för 1 598 konton

Angreppet riktades mot Alliance Bank, ett nätverk av fem tidigare kreditföreningar som drevs under Bendigos banklicens. Under några dagar i mars 2023 tog sig en okänd angripare in i omkring 257 kundkonton och genomförde 286 obehöriga transaktioner på totalt cirka 490 000 australiska dollar. 87 kunder drabbades.

Säkerheten var anmärkningsvärt svag. Systemet tillät mycket svaga lösenord, flera kunder hade identiska lösenord och angriparen kunde lista ut vilka kund-id:n som var giltiga.

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”När cyberattacken inleddes fanns det 1 598 konton hos Alliance Bank-kunder som skyddades av lösenordet ’123456’”, står det i domstolshandlingarna, enligt Information Age.

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Det är också det vanligaste lösenordet både i Sverige och globalt, och det kan knäckas på under en sekund.