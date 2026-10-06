Frankrikes lånekostnader rusar till nya nivåer – marknaden följer det med oro

Frankrikes snabbt växande statsskuld har blivit en allt större oro på de finansiella marknaderna.

Stigande räntor har gjort det dyrare för landet att låna samtidigt som regeringen står inför omfattande refinansieringsbehov och ett fortsatt stort budgetunderskott.

Räntan på franska tioåriga statsobligationer har stigit mot fem procent, den högsta nivån sedan 2002.

Väntas öka rejält

Frankrike betalar nu mer för att låna än flera tidigare skuldkrisländer i euroområdet, däribland Grekland och Italien, skriver Wall Street Journal i ett reportage.

Problemet väntas förvärras under de kommande åren. Mer än 1 000 miljarder dollar i fransk statsskuld förfaller till 2030.

Bara nästa år väntas staten behöva sälja obligationer för omkring 380 miljarder dollar, samtidigt som flera traditionellt viktiga investerare har minskat sina köp.

Frankrikes skuldkostnader väntas samtidigt öka med 59 procent fram till 2030. Räntebetalningarna har redan blivit en av statens största utgiftsposter och kan före decenniets slut överstiga försvarsutgifterna.

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Statsskulden motsvarar nu närmare 120 procent av landets BNP.

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