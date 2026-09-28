37 banker, en ny valuta – alla svenska storbanker står bakom den

Bakom projektet står det Amsterdambaserade bolaget Qivalis, som i dag samlar 37 europeiska banker. I maj anslöt 25 nya medlemmar, däribland Nordea, Swedbank och Handelsbanken, enligt ING, som är en av grundarna.

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SEB var med redan från start i september förra året, tillsammans med bland andra Danske Bank, Unicredit och Caixabank.

Ska utmana dollarn

Ett stablecoin är en kryptotillgång vars värde är knutet till en vanlig valuta, i det här fallet euron. Qivalis token ska backas ett-till-ett av en blandning av bankinlåning och korta statsobligationer från euroområdet.

Marknaden domineras i dag nästan helt av dollar. Av en stablecoinmarknad på 305 miljarder dollar i januari var 99 procent dollardenominerad, medan eurokopplade tillgångar uppgick till blott 650 miljoner dollar, enligt CoinDesk.

”Det verkliga värdet i det här initiativet är inte tekniken i sig, utan vad den möjliggör”, säger Geert Wijnhoven, teknikchef på ING Wholesale Banking.

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Qivalis vd Jan-Oliver Sell, tidigare på Coinbase och Binance, har beskrivit en egen eurokopplad stablecoin som en fråga om monetärt självbestämmande i den digitala eran.