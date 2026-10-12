Efter ett rekordartat första halvår väntas USA:s största banker redovisa årets svagaste tradingintäkter när rapportsäsongen drar i gång på tisdag. Bankcheferna har redan förvarnat.
Varningen inför rapportfloden: Storbankernas intäkter bromsar in
De fem största amerikanska investmentbankerna, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup och Bank of America, väntas tillsammans redovisa omkring 38 miljarder dollar i intäkter från aktie- och räntehandel under tredje kvartalet. Det visar analytikerprognoser som Bloomberg sammanställt.
Det är 13 procent mer än för ett år sedan. Men det är ett tydligt tapp från andra kvartalets rekordnivå på 47 miljarder dollar, och nästan 12 procent lägre än under årets första kvartal.
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Frågan är i vilken utsträckning de stora tradingvinsterna kan hållas uppe eller byggas vidare på, säger Chris Kotowski, senioranalytiker på Oppenheimer, till Financial Times.
Ovanligt brant inbromsning
Tredje kvartalet brukar vara svagare eftersom det omfattar sommarsemestrarna. Det väntas fortfarande bli bankernas bästa tredje kvartal någonsin.
Inbromsningen ser ändå ut att bli ovanligt kraftig. Jason Goldberg, analytiker på Barclays, räknar med ett fall på omkring 20 procent från andra kvartalet. En normal säsongsnedgång brukar ligga runt 6 procent.
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Totalt väntas de fem bankerna tjäna 44 miljarder dollar under kvartalet. Det är nästan 9 procent mer än i fjol men omkring 20 procent mindre än under andra kvartalet, ett tapp på nästan 10 miljarder dollar. Intäkterna från investment banking väntas följa samma mönster.
”I slutet av andra kvartalet var bankerna väldigt entusiastiska över utsikterna, med fler börsnoteringar och fler fusioner och förvärv. Vi tror att entusiasmen kommer att skruvas ned något”, säger Gerard Cassidy, senioranalytiker på RBC, till FT.
Cheferna har redan varnat
Bankcheferna har själva förberett marknaden. I mitten av september sa Bank of Americas vd Brian Moynihan att bankens tradingintäkter blir ungefär oförändrade jämfört med i fjol. Morgan Stanleys co-president Dan Simkowitz konstaterade att tredje kvartalet inte är som andra kvartalet.
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JPMorgans Doug Petno förutspådde en nedgång jämfört med föregående kvartal, och Goldman Sachs vd David Solomon sa att aktiehandeln höll uppe men att räntehandeln var något svagare, rapporterar Semafor.
Enligt FT pekade cheferna på minskade finansieringsaffärer i Asien och en avmattning i handeln med räntor, valutor och råvaror.
AI-volatilitet bakom rekordet
Sedan 2020 har trading åter blivit en motor för bankerna, efter ett svagt 2010-tal. Framför allt har de satsat på att finansiera affärer åt hedgefonder och stora kapitalförvaltare. Tradingintäkterna hos de fem största bankerna har fördubblats sedan slutet av 2023. En avmattning kan därför slå mot de väntat stora årsbonusarna för handlarna, skriver Semafor.
I år har bankerna gynnats av AI-driven marknadsoro, kraftiga rörelser i råvarupriser och ränteskakningar. JPMorgans vd Jamie Dimon beskrev förra kvartalet miljön för aktiehandel som nära så bra som den kan bli.
Andra kvartalet fick också draghjälp av den rekordstora börsnoteringen av SpaceX i juni, som Realtid tidigare rapporterat. Samtidigt utmanas storbankerna av teknikdrivna handelsfirmor som Jane Street och Citadel Securities, som tagit marknadsandelar från de traditionella aktörerna.
Orosmoln över bankaktierna
Bankaktierna har gått sämre än den breda marknaden den senaste månaden. Investerarna oroar sig för att intäkterna från finansiering av datacenter kan mattas av, att AI-agenter kan försvaga kundlojaliteten och att stigande räntor pressar värdet på bankernas värdepappersportföljer.
Analytikerna räknar med att bankerna redovisar orealiserade förluster i portföljerna, eftersom den amerikanska tioårsräntan har stigit. Nedskrivningarna påverkar inte resultatet men väl bankernas kapitalposition.
Orealiserade förluster var en av de stora orosfaktorerna under den regionala bankkrisen 2023. Sedan dess har bankerna flyttat innehav till kortare papper, men oron finns kvar.
”De minns 2023. Jag tror att det är en del av förklaringen till att aktierna har gått sämre sedan Fed höjde räntan”, säger Gerard Cassidy.
JPMorgan först ut
Rapportsäsongen inleds på tisdag när JPMorgan, Goldman Sachs och Wells Fargo redovisar. För JPMorgan väntar analytikerna en vinst per aktie på 5,90 dollar, en ökning med 16,4 procent, och intäkter på 51,3 miljarder dollar, upp 8,8 procent, enligt CMC Markets.
För ett år sedan var det i stället en våg av fusioner och börsnoteringar som lyfte storbankerna. JPMorgans nettovinst steg då med 12 procent till 14,4 miljarder dollar och Goldman Sachs vinst med 37 procent, rapporterade Dagens PS.