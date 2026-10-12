Varningen inför rapportfloden: Storbankernas intäkter bromsar in

De fem största amerikanska investmentbankerna, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup och Bank of America, väntas tillsammans redovisa omkring 38 miljarder dollar i intäkter från aktie- och räntehandel under tredje kvartalet. Det visar analytikerprognoser som Bloomberg sammanställt.

Det är 13 procent mer än för ett år sedan. Men det är ett tydligt tapp från andra kvartalets rekordnivå på 47 miljarder dollar, och nästan 12 procent lägre än under årets första kvartal.

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Frågan är i vilken utsträckning de stora tradingvinsterna kan hållas uppe eller byggas vidare på, säger Chris Kotowski, senioranalytiker på Oppenheimer, till Financial Times.

Ovanligt brant inbromsning

Tredje kvartalet brukar vara svagare eftersom det omfattar sommarsemestrarna. Det väntas fortfarande bli bankernas bästa tredje kvartal någonsin.

Inbromsningen ser ändå ut att bli ovanligt kraftig. Jason Goldberg, analytiker på Barclays, räknar med ett fall på omkring 20 procent från andra kvartalet. En normal säsongsnedgång brukar ligga runt 6 procent.

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Totalt väntas de fem bankerna tjäna 44 miljarder dollar under kvartalet. Det är nästan 9 procent mer än i fjol men omkring 20 procent mindre än under andra kvartalet, ett tapp på nästan 10 miljarder dollar. Intäkterna från investment banking väntas följa samma mönster.

”I slutet av andra kvartalet var bankerna väldigt entusiastiska över utsikterna, med fler börsnoteringar och fler fusioner och förvärv. Vi tror att entusiasmen kommer att skruvas ned något”, säger Gerard Cassidy, senioranalytiker på RBC, till FT.