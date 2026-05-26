FI varnar: Företagen klarar inte kraven på digital motståndskraft

Det framgår av myndighetens stabilitetsrapport som publicerades den 20 maj.

Sedan januari 2025 gäller EU:s så kallade Dora-förordning fullt ut i Sverige, med skärpta krav på hur finansiella företag ska hantera sina digitala sårbarheter.

FI har under det senaste året kartlagt hur 50 banker, försäkringsbolag, betalningsinstitut och handelsplattformar lever upp till regelverket, och resultatet ger anledning till oro.

Saknar flera komponenter

Analysen visar att många företag saknar heltäckande kontinuitets-, kris- och återställningsplaner, samt fullständig dokumentation av sina it-tillgångar. Problemen är särskilt påtagliga hos företag med komplexa it-miljöer. FI konstaterar att företagens riskhantering inte är tillräckligt proaktiv i den utsträckning som Dora-förordningen kräver.

”Vi ser att finansiella företag jobbar med sin digitala operativa motståndskraft, men utvecklingen går snabbt och företagen behöver vara på tårna för att hantera nya komplexa risker som växer fram”, säger generaldirektör Johan Almenberg i en kommentar.

En specifik risk som lyfts fram i rapporten är den snabba utvecklingen inom AI.

FI nämner Anthropics AI-modell Mythos som ett uppmärksammat exempel på hur AI kan användas för att upptäcka sårbarheter i it-system, något som kan utnyttjas av både illasinnade aktörer och av företag för att stärka sitt skydd.