Anthropics modell för kraftfull för att släppas – men stämmer det?

Ifrågasätter hajpen

Oro för sådana scenarier har fått Anthropic att begränsa tillgången till modellen till ett fåtal stora teknik- och finansbolag, däribland Amazon, Apple och JP Morgan Chase.

Samtidigt ifrågasätts bilden av ett teknologiskt genombrott. AI-experten David Gerard menar att Mythos i praktiken fungerar som en avancerad kodgranskare snarare än ett revolutionerande verktyg.

Modellen kan identifiera potentiella buggar, men kräver fortfarande omfattande mänsklig granskning för att avgöra vilka sårbarheter som är verkliga och allvarliga, skriver Gerard i ett blogginlägg på sin hemsida.

Anthropic har själva uppgett att modellen använts för att hitta äldre säkerhetsbrister i etablerade system, men processen är resurskrävande.

Oron kvarstår

Det kan krävas tusentals körningar till betydande kostnad för att identifiera enstaka allvarliga problem. I praktiken innebär det att tekniken kompletterar, snarare än ersätter, traditionella säkerhetsanalytiker.

Ytterligare kritik gäller att liknande resultat kan uppnås med enklare och billigare AI-modeller, förutsatt att de används systematiskt.

Det avgörande tycks vara arbetsmetoden – att analysera stora mängder kod och filtrera resultaten – snarare än själva modellen.

Trots detta tas riskerna på allvar av myndigheter. Kombinationen av AI och cybersäkerhet ses som ett potentiellt systemhot, särskilt för finanssektorn där stabilitet är avgörande.

