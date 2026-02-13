13 feb. 2026

Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna

Investerare säkrar likviditeten och säljer av guld. (Foto: Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Ädelmetallerna föll kraftigt under torsdagskvällen när en bred försäljningsvåg svepte över finansmarknaderna. Analytiker pekar på algoritmbaserad handel och likviditetsbehov som drivande faktorer.

Guldpriset rasade med 3,2 procent till omkring 4 920 dollar per troy ounce under torsdagen. Det är den största endagsnedgången på en vecka.

Samtidigt föll silverpriset med hela 11 procent.

Missa inte: Kan bli Sveriges största guldgruva: "Gåshud".

Nedgången sammanföll med en bred försäljning på Wall Street där S&P 500 backade 1,6 procent och tekniktunga Nasdaq Composite tappade 2 procent.

Oron kring hur artificiell intelligens kan komma att påverka företagens vinster har skakat om marknaderna.

Likvidering för att frigöra kapital

Enligt James Steel, chefsanalytiker för ädelmetaller vid HSBC, beror fallet på att investerare tvingades sälja guld för att täcka förluster på andra håll.

”Börsfallet har triggat en likvidering av guld för att frigöra kapital”, säger Steel till Financial Times.

Han pekar också på att efterfrågan från Kina minskat inför det kinesiska nyårsfirandet, vilket ”avlägsnat en betydande mängd stöd från marknaden”.

Nicky Shiels, analytiker vid MKS PAMP SA, uttryckte förvåning över hur snabbt priserna föll.

”Det gick så fort och känns som en rörelse bort från risk”, säger hon till Bloomberg och understryker att guld ofta säljs vid extrem stress på marknaden när likviditet behöver frigöras.

Algoritmhandel förstärkte fallet

Enligt Bloombergs strateger var algoritmbaserad försäljning en drivande kraft bakom de sjunkande metallpriserna.

Michael Ball, makrostrateg vid Bloomberg, menar att den dramatiska nedgången,som saknade en tydlig utlösande faktor, sannolikt förstärktes av försäljning från så kallade commodity trading advisers som använder datormodeller för att spekulera i prisrörelser.

Inflationsdata i fokus

Investerarnas blickar riktas nu mot amerikansk inflationsstatistik som presenteras under fredagen.

Starka jobbsiffror tidigare i veckan har minskat förväntningarna på att Federal Reserve ska sänka räntan i närtid.

Lägre räntor brukar gynna ädelmetaller eftersom guld och silver inte ger någon avkastning i form av ränta.

Marknadsanalytikern Fawad Razaqzada på Forex bedömer dock inte att en ihållande nedgång är att vänta efter torsdagens fall. Men han säger till Bloomberg att ”sannolikheten för fortsatt volatilitet ökat på kort sikt”.

Under fredagsmorgonen asiatisk tid hade guldpriset stabiliserats kring 4 920 dollar per troy ounce medan silvret låg på 75,20 dollar, en nedgång på 0,1 procent.

Guld Råvaror Silver
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

