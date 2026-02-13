Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna

Guldpriset rasade med 3,2 procent till omkring 4 920 dollar per troy ounce under torsdagen. Det är den största endagsnedgången på en vecka.

Samtidigt föll silverpriset med hela 11 procent.

Missa inte: Kan bli Sveriges största guldgruva: ”Gåshud”. Realtid

Nedgången sammanföll med en bred försäljning på Wall Street där S&P 500 backade 1,6 procent och tekniktunga Nasdaq Composite tappade 2 procent.

Oron kring hur artificiell intelligens kan komma att påverka företagens vinster har skakat om marknaderna.

Likvidering för att frigöra kapital

Enligt James Steel, chefsanalytiker för ädelmetaller vid HSBC, beror fallet på att investerare tvingades sälja guld för att täcka förluster på andra håll.

”Börsfallet har triggat en likvidering av guld för att frigöra kapital”, säger Steel till Financial Times.

ANNONS

Han pekar också på att efterfrågan från Kina minskat inför det kinesiska nyårsfirandet, vilket ”avlägsnat en betydande mängd stöd från marknaden”.

Nicky Shiels, analytiker vid MKS PAMP SA, uttryckte förvåning över hur snabbt priserna föll.

”Det gick så fort och känns som en rörelse bort från risk”, säger hon till Bloomberg och understryker att guld ofta säljs vid extrem stress på marknaden när likviditet behöver frigöras.