Ädelmetallerna föll kraftigt under torsdagskvällen när en bred försäljningsvåg svepte över finansmarknaderna. Analytiker pekar på algoritmbaserad handel och likviditetsbehov som drivande faktorer.
Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna
Mest läst i kategorin
Xis historiska utrensning öppnar dörren för CIA:s spionoffensiv i Kina
Den amerikanska underrättelsetjänsten lanserar nya propagandafilmer riktade mot missnöjda kinesiska militärer. Samtidigt som Xi Jinping rensar ut de sista erfarna generalerna ur landets högsta militärledning. CIA publicerade i torsdags en ny mandarinspråkig video med titeln ”Save the Future” på Youtube, X, Facebook och Instagram. Tidpunkten beskrivs av analytiker som allt annat än slumpmässig: videon lanserades …
Kronan får ny roll när stora valutor förlorar mark
Från oönskad till bäst i klassen. Svenska kronan har plötsligt seglat upp som valutornas oväntade vinnare. Samtidigt som dollarn och yenen vacklar i en värld av politisk turbulens, har kapitalet börjat söka sig till Stockholm. Under 2026 har den svenska kronan fortsatt sin imponerande återhämtning. En trend som tog fart redan i början av 2025. …
Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras
Ghana, världens näst största kakaoexportör, sänker det pris som betalas till landets kakaoodlare efter att de globala priserna rasat under det senaste året. Beslutet är en del av ett omfattande reformpaket som syftar till att återställa konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 …
Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet
Trots att antalet konkurser bara ökade marginellt under 2025 förändrades konkursmönstret på ett sätt som får betydligt större konsekvenser för både anställda och lokalsamhällen. En ny analys från Dun & Bradstreet visar att det framför allt är stora företag som faller. Varje konkurs slår därmed betydligt hårdare än tidigare. Läs också:Skulle bli världens största skyskrapa …
Nyemissionsvåg på börsen – finns det köplägen?
Flera svenska börsbolag genomför just nu nyemissioner för att stärka sina balansräkningar. Samtidigt varnar analytiker för att hög skuldsättning kan tvinga fler bolag att följa efter. Årets första veckor på Stockholmsbörsen har präglats av en våg av nyemissioner. Hemelektronikkedjan Kjell & Company, fasad- och murningsbolaget Fasadgruppen, köksbolaget Nobia och bioteknikbolaget Alzinova är bland de bolag …
Guldpriset rasade med 3,2 procent till omkring 4 920 dollar per troy ounce under torsdagen. Det är den största endagsnedgången på en vecka.
Samtidigt föll silverpriset med hela 11 procent.
Missa inte: Kan bli Sveriges största guldgruva: ”Gåshud”. Realtid
Nedgången sammanföll med en bred försäljning på Wall Street där S&P 500 backade 1,6 procent och tekniktunga Nasdaq Composite tappade 2 procent.
Oron kring hur artificiell intelligens kan komma att påverka företagens vinster har skakat om marknaderna.
Likvidering för att frigöra kapital
Enligt James Steel, chefsanalytiker för ädelmetaller vid HSBC, beror fallet på att investerare tvingades sälja guld för att täcka förluster på andra håll.
”Börsfallet har triggat en likvidering av guld för att frigöra kapital”, säger Steel till Financial Times.
Han pekar också på att efterfrågan från Kina minskat inför det kinesiska nyårsfirandet, vilket ”avlägsnat en betydande mängd stöd från marknaden”.
Nicky Shiels, analytiker vid MKS PAMP SA, uttryckte förvåning över hur snabbt priserna föll.
”Det gick så fort och känns som en rörelse bort från risk”, säger hon till Bloomberg och understryker att guld ofta säljs vid extrem stress på marknaden när likviditet behöver frigöras.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Algoritmhandel förstärkte fallet
Enligt Bloombergs strateger var algoritmbaserad försäljning en drivande kraft bakom de sjunkande metallpriserna.
Michael Ball, makrostrateg vid Bloomberg, menar att den dramatiska nedgången,som saknade en tydlig utlösande faktor, sannolikt förstärktes av försäljning från så kallade commodity trading advisers som använder datormodeller för att spekulera i prisrörelser.
Inflationsdata i fokus
Investerarnas blickar riktas nu mot amerikansk inflationsstatistik som presenteras under fredagen.
Starka jobbsiffror tidigare i veckan har minskat förväntningarna på att Federal Reserve ska sänka räntan i närtid.
Lägre räntor brukar gynna ädelmetaller eftersom guld och silver inte ger någon avkastning i form av ränta.
Marknadsanalytikern Fawad Razaqzada på Forex bedömer dock inte att en ihållande nedgång är att vänta efter torsdagens fall. Men han säger till Bloomberg att ”sannolikheten för fortsatt volatilitet ökat på kort sikt”.
Under fredagsmorgonen asiatisk tid hade guldpriset stabiliserats kring 4 920 dollar per troy ounce medan silvret låg på 75,20 dollar, en nedgång på 0,1 procent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.