Efter "mjukvaruapokalypsen" – nu är finanssektorn nästa offer

Aktier i finansbolag störtdök på tisdagen efter att teknikplattformen Altruist lanserade ett nytt AI-drivet skatteplaneringsverktyg.

Verktyget, som ingår i bolagets AI-plattform Hazel, påstås kunna skapa skräddarsydda skattestrategier åt kunder ”inom några minuter” genom att läsa och tolka skattedeklarationer, lönebesked och kontoutdrag, rapporterar CNBC.

LPL Financial föll 8,3 procent vid stängning efter att ha rasat så mycket som 11 procent under handelsdagen.

Charles Schwab backade 7,4 procent medan Raymond James tappade 8,7 procent, bolagets värsta procentuella nedgång sedan mars 2020 under covid-19-pandemin, skriver Wall Street Journal.

Oron sprider sig från tekniksektorn

Investerare var redan nervösa efter den senaste tidens kraftiga nedgång i mjukvaru- och teknikaktier.

Reträtten accelererade efter att AI-bolag presenterade nya verktyg som kan automatisera avancerade branschspecifika funktioner.

AI-oron har nu spridit sig till en sektor som tidigare gynnades av rotationen bort från mjukvaru- och AI-aktier.

Även storbanker med betydande förmögenhetsförvaltning pressades. Bank of America föll 1,8 procent och Morgan Stanley tappade 2,4 procent.