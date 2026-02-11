AI:s framfart fortsätter att skaka om finansmarknaderna. Efter mjukvarubolagens dramatiska ras de senaste veckorna har nu även finanssektorn drabbats, med kraftiga kursfall för amerikanska förmögenhetsförvaltare.
Efter "mjukvaruapokalypsen" – nu är finanssektorn nästa offer
Aktier i finansbolag störtdök på tisdagen efter att teknikplattformen Altruist lanserade ett nytt AI-drivet skatteplaneringsverktyg.
Missa inte: Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar. Realtid
Verktyget, som ingår i bolagets AI-plattform Hazel, påstås kunna skapa skräddarsydda skattestrategier åt kunder ”inom några minuter” genom att läsa och tolka skattedeklarationer, lönebesked och kontoutdrag, rapporterar CNBC.
LPL Financial föll 8,3 procent vid stängning efter att ha rasat så mycket som 11 procent under handelsdagen.
Charles Schwab backade 7,4 procent medan Raymond James tappade 8,7 procent, bolagets värsta procentuella nedgång sedan mars 2020 under covid-19-pandemin, skriver Wall Street Journal.
Oron sprider sig från tekniksektorn
Investerare var redan nervösa efter den senaste tidens kraftiga nedgång i mjukvaru- och teknikaktier.
Reträtten accelererade efter att AI-bolag presenterade nya verktyg som kan automatisera avancerade branschspecifika funktioner.
Läs även: Nya finansvarningen: ”En tickande bomb”. Dagens PS
AI-oron har nu spridit sig till en sektor som tidigare gynnades av rotationen bort från mjukvaru- och AI-aktier.
Även storbanker med betydande förmögenhetsförvaltning pressades. Bank of America föll 1,8 procent och Morgan Stanley tappade 2,4 procent.
”Apokalyps för mjukvaruaktier”
Finanssektorns ras följer i spåren av den dramatiska utförsäljningen i mjukvaruaktier som inleddes tidigare i år. Handlare på Wall Street beskriver situationen i apokalyptiska termer.
”Vi kallar det för SaaSpocalypse, en apokalyps för mjukvaruaktier. Handeln präglas av ren panikförsäljning”, sade Jeffrey Favuzza på Jefferies handlardesk till Bloomberg.
Missa inte: Bitcoin rasar – varning för kryptovinter. Realtid
Den branschspecifika ETF:en iShares Expanded Tech-Software Sector har rasat cirka 22 procent från sin senaste topp och befinner sig nu i björnmarknadsterritorium.
S&P North American Software Index backade 15 procent i januari, den största månadsnedgången sedan oktober 2008.
Analytiker: Reaktionen överdriven
Vissa analytiker menar att reaktionen i finansaktierna är överdriven.
”Vi ser inte mycket som är fundamentalt nytt här med dessa utvecklingar, bara marknadens skörhet kring ämnet”, skrev Devin Ryan, chef för fintech-analys på Citizens, i ett kundmeddelande.
De bredare indexen var blandade under dagen. S&P 500 föll 0,3 procent, tyngt av finanssektorns nedgång på 0,8 procent.
Tekniktunga Nasdaq sjönk 0,6 procent medan Dow Jones steg marginellt till 50 188, dess tredje raka rekordstängning.
Läs även: Dollarn faller: Oro att marknaden ska rata USA. Realtid
Turbulensen på marknaderna speglar en växande oro för att AI-tekniken kan ersätta lönsamma tjänster hos etablerade finansrådgivarfirmor, eller åtminstone pressa deras marginaler.
Som Thomas Shipp, chef för aktieanalys på LPL Financial, tidigare uttryckt det:
”Rädslan är att AI innebär mer konkurrens, prispress och att företagens konkurrensfördelar har blivit grundare – att de lättare kan ersättas av AI”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
