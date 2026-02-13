Trots att antalet konkurser bara ökade marginellt under 2025 förändrades konkursmönstret på ett sätt som får betydligt större konsekvenser för både anställda och lokalsamhällen.
Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet
En ny analys från Dun & Bradstreet visar att det framför allt är stora företag som faller. Varje konkurs slår därmed betydligt hårdare än tidigare.
108 procent fler anställda drabbas
Antalet konkurser bland bolag med en omsättning på minst 100 miljoner kronor steg med 12,1 procent mellan 2024 och 2025.
Samtidigt ökade den samlade omsättningen hos konkursbolagen med 54 procent.
Det innebär att större bolag har stått för en växande del av konkursvolymen..
Andelen anställda som påverkats av en konkurs i större bolag ökade dessutom med 108 procent jämfört med året innan.
Uppskjutna skatter från pandemin blir nu en belastning
Enligt Catrin Ravander, expertrådgivare inom finans och risk på Dun & Bradstreet, är det flera faktorer som driver utvecklingen.
”Vi ser en ökning framför allt bland stora företag. Höga räntor och ökade finansieringskostnader slår hårdare mot dem. Skatteanstånd från pandemin drabbar nu när de ska betalas tillbaka”, säger hon.
Byggbranschen dominerar statistiken
Byggsektorn fortsätter att dominera konkursstatistiken bland de större bolagen.
Under 2025 stod branschen för 25,7 procent av konkurserna i företag med omsättning över 100 miljoner kronor.
Ser man till alla konkurser i landet stod bygg för omkring 18 procent, och nästan en fjärdedel av alla som förlorade jobbet arbetade i branschen.
Konkurserna i byggsektorn får dominoeffekt
Ravander beskriver en sektor där flera svagheter sammanfaller.
”Projekt har haft pressade marginaler länge och det har startats få nya byggen. Det drar med sig andra företag som är beroende av bygg, till exempel transport”, säger hon.
Hon lyfter också att de stora konkurserna får breda lokala effekter. Ett exempel är Northvolt, som är en av de största konkurserna i modern svensk historia.
Nedläggningen fick stor påverkan på hela lokalsamhället när tusentals jobb försvann under 2025.
Fortsatt ansträngt läge framåt
När man ser till hela byggbranschen, såväl stora som små företag, minskade konkurserna med 6 procent under 2025.
Trots det är byggsektorn fortsatt hårt drabbad och står för en oproportionerligt stor andel av konkurserna.
De svarar också för en stor del av de jobb som försvunnit.
Andelen byggföretag med betalningsanmärkningar ökade dessutom, och prognosen pekar på omkring 1 900 konkurser i branschen under 2026.
Små bolag står för flest konkurser
Även om de stora konkurserna får störst genomslag är det fortfarande de små bolagen som står för majoriteten av fallen.
”Oftast är det små bolag som går i konkurs. De som har omkring fem miljoner eller mindre i omsättning. De saknar buffert för det oförutsedda”, säger Ravander.
Ökad köpkraft och lägre räntor ger hopp
Samtidigt finns tecken på stabilisering. Ökad köpkraft och lägre räntor väntas dämpa utvecklingen något under 2026, även om konkursnivåerna fortsatt blir höga.
