Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet

Uppskjutna skatter från pandemin blir nu en belastning

Enligt Catrin Ravander, expertrådgivare inom finans och risk på Dun & Bradstreet, är det flera faktorer som driver utvecklingen.

”Vi ser en ökning framför allt bland stora företag. Höga räntor och ökade finansieringskostnader slår hårdare mot dem. Skatteanstånd från pandemin drabbar nu när de ska betalas tillbaka”, säger hon.

Byggbranschen dominerar statistiken

Byggsektorn fortsätter att dominera konkursstatistiken bland de större bolagen.

Under 2025 stod branschen för 25,7 procent av konkurserna i företag med omsättning över 100 miljoner kronor.

Ser man till alla konkurser i landet stod bygg för omkring 18 procent, och nästan en fjärdedel av alla som förlorade jobbet arbetade i branschen.

Konkurserna i byggsektorn får dominoeffekt

Ravander beskriver en sektor där flera svagheter sammanfaller.

”Projekt har haft pressade marginaler länge och det har startats få nya byggen. Det drar med sig andra företag som är beroende av bygg, till exempel transport”, säger hon.

Hon lyfter också att de stora konkurserna får breda lokala effekter. Ett exempel är Northvolt, som är en av de största konkurserna i modern svensk historia.

Nedläggningen fick stor påverkan på hela lokalsamhället när tusentals jobb försvann under 2025.

Fortsatt ansträngt läge framåt

När man ser till hela byggbranschen, såväl stora som små företag, minskade konkurserna med 6 procent under 2025.

Trots det är byggsektorn fortsatt hårt drabbad och står för en oproportionerligt stor andel av konkurserna.

De svarar också för en stor del av de jobb som försvunnit.

Andelen byggföretag med betalningsanmärkningar ökade dessutom, och prognosen pekar på omkring 1 900 konkurser i branschen under 2026.

Små bolag står för flest konkurser

Även om de stora konkurserna får störst genomslag är det fortfarande de små bolagen som står för majoriteten av fallen.

”Oftast är det små bolag som går i konkurs. De som har omkring fem miljoner eller mindre i omsättning. De saknar buffert för det oförutsedda”, säger Ravander.

Ökad köpkraft och lägre räntor ger hopp

Samtidigt finns tecken på stabilisering. Ökad köpkraft och lägre räntor väntas dämpa utvecklingen något under 2026, även om konkursnivåerna fortsatt blir höga.

