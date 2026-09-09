Australiens största pensionsfond AustralianSuper riskerar en sanktionsavgift på 30 miljoner australiska dollar, omkring 22 miljoner dollar, för att ha låtit tusentals efterlevande vänta på pengar efter dödsfall.
Pensionsjätte riskerar mångmiljonbot – efterlevande fick vänta i år
Målet drivs av den australiska finansinspektionen ASIC, som stämde fondens trustee i mars 2025. Mellan den 1 juli 2019 och den 18 oktober 2024 tog det mellan fyra månader och fyra år att bedöma minst 6 897 dödsfallsärenden, skriver ASIC i sin stämningsansökan.
I minst 752 fall ska fonden dessutom ha brutit mot kravet att betala ut så snart det är praktiskt möjligt efter dödsfallet.
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I ett enskilt ärende tog utbetalningen 1 140 dagar trots att all nödvändig information fanns på plats, enligt myndigheten. I 254 fall dröjde det mellan 15 och 213 dagar innan de efterlevande ens fick en blankett att fylla i. Det rapporterar Bloomberg.
Rättsligt handlar det inte om felaktiga beslut, utan om tempot. ASIC hänvisar till licenskravet på att finansiella tjänster ska levereras effektivt, hederligt och rättvist. Vice ordföranden Sarah Court har beskrivit dröjsmålen som ett hårt slag mot familjer som redan befinner sig i sorg.
Corona-förklaringen räcker inte
Fonden har förklarat kön med pandemin: fler dödsfall i kombination med bemanningsproblem hos den externa leverantören. Det uppgav en talesperson till Money Magazine i samband med stämningen.
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Enligt samma tidning betalades 4,2 miljoner australiska dollar ut till omkring 7 000 förmånstagare i november 2024, sedan deras ärenden dragit över fondens interna mål på fyra månader. Handläggningen togs därefter hem i egen regi.
ASIC:s linje är att ansvaret för servicenivån inte går att lägga ut på entreprenad.
Fondens andra bot på ett år
I februari 2025 dömdes AustralianSuper att betala 27 miljoner australiska dollar för att inte ha slagit ihop dubbletter av medlemskonton.
Fonden förvaltar över 355 miljarder australiska dollar åt 3,49 miljoner medlemmar och stod för nästan en fjärdedel av alla klagomål om dödsfallsersättningar till tvistlösningsmyndigheten AFCA under två år.
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Branschen i stort har fått samma behandling. Byggfonden Cbus dömdes i november 2025 till 23,5 miljoner i sanktionsavgift plus 32 miljoner i ersättning till 7 402 drabbade, rapporterade ABC News.
I somras säkrade ASIC ytterligare 10,3 miljoner mot Mercer Super för systematiska rapporteringsbrister, enligt myndighetens eget pressmeddelande. I en uppföljande granskning i juni skriver ASIC att fem av tio granskade fonder inte hittat ett enda systematiskt problem i sina egna klagomålsdata.
En månad enligt svensk lag
Formellt är det svenska kravet strängare än australiensarnas fyramånadersmål. Enligt lag ska ersättningen ska betalas senast en månad efter att rätten till den inträtt och den utredning som skäligen kan begäras lagts fram. Dröjer utbetalningen utgår dröjsmålsränta.
Skillnaden ligger i tillsynen. Finansinspektionens ingripanden mot pensionsbolagen har handlat om kapitalförvaltning och riskkontroll, inte om handläggningstider. Den största sanktionen mot ett svenskt tjänstepensionsbolag, 50 miljoner kronor och en varning mot Alecta i mars, som Realtid rapporterat om gällde investeringarna i Heimstaden Bostad och fick vd att lämna.
Någon offentlig statistik över hur lång tid ett svenskt dödsfallsärende tar finns inte. Att pengar blir liggande hos bolagen är däremot känt, inte minst i form av bortglömda pensioner, och utbetalningsfrågan har blivit en allt större del av pensionsdebatten, skriver Dagens PS.