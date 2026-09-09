Pensionsjätte riskerar mångmiljonbot – efterlevande fick vänta i år

Målet drivs av den australiska finansinspektionen ASIC, som stämde fondens trustee i mars 2025. Mellan den 1 juli 2019 och den 18 oktober 2024 tog det mellan fyra månader och fyra år att bedöma minst 6 897 dödsfallsärenden, skriver ASIC i sin stämningsansökan.

I minst 752 fall ska fonden dessutom ha brutit mot kravet att betala ut så snart det är praktiskt möjligt efter dödsfallet.

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I ett enskilt ärende tog utbetalningen 1 140 dagar trots att all nödvändig information fanns på plats, enligt myndigheten. I 254 fall dröjde det mellan 15 och 213 dagar innan de efterlevande ens fick en blankett att fylla i. Det rapporterar Bloomberg.

Rättsligt handlar det inte om felaktiga beslut, utan om tempot. ASIC hänvisar till licenskravet på att finansiella tjänster ska levereras effektivt, hederligt och rättvist. Vice ordföranden Sarah Court har beskrivit dröjsmålen som ett hårt slag mot familjer som redan befinner sig i sorg.

Corona-förklaringen räcker inte

Fonden har förklarat kön med pandemin: fler dödsfall i kombination med bemanningsproblem hos den externa leverantören. Det uppgav en talesperson till Money Magazine i samband med stämningen.

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Enligt samma tidning betalades 4,2 miljoner australiska dollar ut till omkring 7 000 förmånstagare i november 2024, sedan deras ärenden dragit över fondens interna mål på fyra månader. Handläggningen togs därefter hem i egen regi.

ASIC:s linje är att ansvaret för servicenivån inte går att lägga ut på entreprenad.