EU har länge lovat att rysk energi inte längre ska vara en del av unionens försörjning. Men det går inte lika snabbt som man har hoppats på.
EU får kritik av revisionsrätten – blir inte av med rysk energi tillräckligt snabbt
EU:s plan att göra unionen oberoende av rysk energi har gått betydligt långsammare än väntat.
Det konstaterar Europeiska revisionsrätten i en ny granskning.
I den pekar man ut bristande elnät, otillräckliga gränsöverskridande förbindelser och stora investeringsluckor som centrala problem.
Flera orsaker lyfts fram
Planen REPowerEU lanserades 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina med målet att minska beroendet av rysk fossil energi och samtidigt påskynda utbyggnaden av förnybar energi.
Importen av rysk olja har rasat och gasimporten har minskat kraftigt. Men revisionsrätten varnar för att utvecklingen inte enbart kan tillskrivas REPowerEU, skriver Euronews.
Mildare vintrar samt minskad energiförbrukning bland hushåll och företag efter de kraftiga prisökningarna har också bidragit.
EU-kommissionen uppger att importen av rysk naturgas minskade från 152 miljarder kubikmeter 2021 till 36 miljarder kubikmeter 2025. Rysslands andel av EU gasimport föll under samma period från 45 till 12 procent.
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Stora problem med elnäten
EU har samtidigt fortsatt arbetet med att fasa ut den ryska energin helt. Importen av rysk flytande naturgas ska stoppas från januari 2027 och rysk gas via pipeline ska fasas ut senare samma år.
På området förnybar energi är revisionsrätten betydligt mer kritisk.
EU har installerat över 200 gigawatt ny sol- och vindkraft mellan 2022 och 2024, men den kapacitet som direkt kan kopplas till REPowerEU-åtgärder beskrivs som försumbar i förhållande till målet på 103 gigawatt.
Elnäten är ett ännu större problem. Bristande överföringskapacitet mellan medlemsländer gör det svårt att utnyttja elproduktionen effektivt och att skapa en fullt integrerad europeisk energimarknad.
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Behövs mer pengar
Det finns dessutom ett stort finansieringsgap.
Av de omkring 300 miljarder euro i ytterligare finansiering som gjorts tillgängliga genom EU:s återhämtningsfond har medlemsländerna hittills åtagit sig 54,3 miljarder euro, mindre än en femtedel av beloppet.
Enligt revisionsrätten riskerar EU därför att ersätta ett energiberoende med ett annat.
Om ryska fossila bränslen fasas ut utan att tillräckligt med inhemsk ren energi och elnätskapacitet byggs ut kan unionen fortsatt vara sårbar för externa energileverantörer och marknadsstörningar.
Granskningen sätter därmed press på Bryssel inför de kommande förhandlingarna om EU:s framtida elnät.
Europaparlamentet och medlemsländerna väntas försöka nå en överenskommelse om nya regler för nätutbyggnaden före årets slut.
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