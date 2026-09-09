EU får kritik av revisionsrätten – blir inte av med rysk energi tillräckligt snabbt

Stora problem med elnäten

EU har samtidigt fortsatt arbetet med att fasa ut den ryska energin helt. Importen av rysk flytande naturgas ska stoppas från januari 2027 och rysk gas via pipeline ska fasas ut senare samma år.

På området förnybar energi är revisionsrätten betydligt mer kritisk.

EU har installerat över 200 gigawatt ny sol- och vindkraft mellan 2022 och 2024, men den kapacitet som direkt kan kopplas till REPowerEU-åtgärder beskrivs som försumbar i förhållande till målet på 103 gigawatt.

Elnäten är ett ännu större problem. Bristande överföringskapacitet mellan medlemsländer gör det svårt att utnyttja elproduktionen effektivt och att skapa en fullt integrerad europeisk energimarknad.

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Behövs mer pengar

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Det finns dessutom ett stort finansieringsgap.

Av de omkring 300 miljarder euro i ytterligare finansiering som gjorts tillgängliga genom EU:s återhämtningsfond har medlemsländerna hittills åtagit sig 54,3 miljarder euro, mindre än en femtedel av beloppet.

Enligt revisionsrätten riskerar EU därför att ersätta ett energiberoende med ett annat.

Om ryska fossila bränslen fasas ut utan att tillräckligt med inhemsk ren energi och elnätskapacitet byggs ut kan unionen fortsatt vara sårbar för externa energileverantörer och marknadsstörningar.

Granskningen sätter därmed press på Bryssel inför de kommande förhandlingarna om EU:s framtida elnät.

Europaparlamentet och medlemsländerna väntas försöka nå en överenskommelse om nya regler för nätutbyggnaden före årets slut.

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