En ukrainsk parlamentariker vill legalisera landets förbjudna porrindustri och räknar med 25 miljoner dollar om året i skatteintäkter. Ett lagförslag har redan passerat första omröstningen.
Legalisering av porr ska finansiera 30 000 drönare i Ukraina
Att producera vuxeninnehåll är olagligt i Ukraina och kan ge upp till sju års fängelse.
Förbudet har inte fått branschen att försvinna, utan drivit den under jorden och utomlands, med en omfattande mutmarknad som resultat, rapporterar Wall Street Journal.
Nu vill Jaroslav Zheleznjak, oppositionspolitiker och ledande ledamot i parlamentets finansutskott, ändra på det.
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Hans argument är fiskalt: en legalisering skulle kunna ge upp till 25 miljoner dollar om året i skatteintäkter, vilket enligt hans egen kalkyl motsvarar 30 000 militära drönare. Lagförslaget han är medförfattare till klarade en första omröstning i juli och väntar på andra behandling.
Ukraina attackerar näthandlare med nya drönare
De senaste attackerna från Ukraina har gått mot ”Rysslands Amazon”. Den nya taktiken syftar till att slå ut logistik och ekonomi i landet.
Deklarationen blev en bekännelse
Frågan aktualiserades när skattemyndigheten fick tillgång till plattformsdata. OnlyFans brittiska moderbolag Fenix International lämnade enligt WSJ uppgifter som visade att 7 900 ukrainare tjänat mer än 131 miljoner dollar på plattformen enbart under 2023.
När myndigheten började skicka ut skattekrav uppstod en juridisk fälla. Den som deklarerade inkomsten erkände samtidigt ett brott. Husrannsakningar följde.
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En av dem som drabbades är Svitlana Dvornikova, som enligt WSJ fick motsvarande 200 000 dollar i kontanter beslagtagna, pengar hon avsatt för skatt. Poliserna ska ha erbjudit henne att behålla hälften mot en muta, vilket hon avböjde. Polismyndigheter i tre ukrainska regioner uppges var för sig ha tagit emot över 20 000 dollar i månaden för att se mellan fingrarna.
Skattejuristen Lesia Mychalenko, som företrätt över hundra ukrainska OnlyFans-kreatörer, kallar det ett brott utan offer som belastar rättsväsendet i onödan.
Beloppet är litet – principen är inte det
I ett krig där försvarsministeriet uppger sig behöva 120 miljarder dollar om året är 25 miljoner en marginell summa.
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Kyiv Independent har rapporterat om ett kvarstående finansieringsgap på omkring 23,1 miljarder dollar för i år, med risk för ytterligare underskott 2027.
Dvornikova drev själv linjen i en petition till president Volodymyr Zelenskyj i juni 2025, som fick de 25 000 underskrifter som krävs för formellt svar. Hon uppger sig ha betalat 40 miljoner hryvnia i skatt, cirka 900 000 dollar, eller 2 000 drönare. Zelenskyj svarade att parlamentet skulle pröva frågan. Hennes brottmål ligger nu vilande och pengarna har återlämnats.
Iryna Mosijtjuk, som driver webbkamerastudion Beezone i Lviv, betalar enligt WSJ 5 000 dollar i månaden i skatt och menar att staten skulle få tjugo gånger så mycket om verksamheten fick bedrivas lagligt och i full skala.