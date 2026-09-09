Legalisering av porr ska finansiera 30 000 drönare i Ukraina

Att producera vuxeninnehåll är olagligt i Ukraina och kan ge upp till sju års fängelse.

Förbudet har inte fått branschen att försvinna, utan drivit den under jorden och utomlands, med en omfattande mutmarknad som resultat, rapporterar Wall Street Journal.

Nu vill Jaroslav Zheleznjak, oppositionspolitiker och ledande ledamot i parlamentets finansutskott, ändra på det.

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Hans argument är fiskalt: en legalisering skulle kunna ge upp till 25 miljoner dollar om året i skatteintäkter, vilket enligt hans egen kalkyl motsvarar 30 000 militära drönare. Lagförslaget han är medförfattare till klarade en första omröstning i juli och väntar på andra behandling.

Deklarationen blev en bekännelse

Frågan aktualiserades när skattemyndigheten fick tillgång till plattformsdata. OnlyFans brittiska moderbolag Fenix International lämnade enligt WSJ uppgifter som visade att 7 900 ukrainare tjänat mer än 131 miljoner dollar på plattformen enbart under 2023.

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När myndigheten började skicka ut skattekrav uppstod en juridisk fälla. Den som deklarerade inkomsten erkände samtidigt ett brott. Husrannsakningar följde.

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En av dem som drabbades är Svitlana Dvornikova, som enligt WSJ fick motsvarande 200 000 dollar i kontanter beslagtagna, pengar hon avsatt för skatt. Poliserna ska ha erbjudit henne att behålla hälften mot en muta, vilket hon avböjde. Polismyndigheter i tre ukrainska regioner uppges var för sig ha tagit emot över 20 000 dollar i månaden för att se mellan fingrarna.

Skattejuristen Lesia Mychalenko, som företrätt över hundra ukrainska OnlyFans-kreatörer, kallar det ett brott utan offer som belastar rättsväsendet i onödan.