OpenAI förbereder integrationer med juridiska mjukvarubolag, uppger Business Insider. Bara veckor efter Googles lansering står två av AI-jättarna med varsin plan för advokatbyråernas arbetsflöden.
OpenAI utmanar Google – vill ta över advokatbyråernas vardag
OpenAI vill sälja sin teknik till storföretagen. Nu vänder bolaget sig till advokatbyråerna.
Enligt Business Insider planerar bolaget att lansera nya integrationer med fristående leverantörer av juridisk mjukvara. Uppgifterna kommer från personer med insyn. En talesperson för OpenAI ville inte kommentera.
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Samtal ska ha förts med flera mjukvaruleverantörer om att låta ChatGPT koppla upp sig mot deras verktyg och datakällor. Juristen ska kunna uppdatera ett dokument, förhandla avtal eller söka i en juridisk databas utan att lämna chattfönstret.
Samma logik, olika lager
Riktningen liknar Googles. Gemini Enterprise for Legal, som lanserades i slutet av augusti, kopplar via MCP samman Thomson Reuters, Harvey, iManage, NetDocuments och svenskgrundade Legora och kom med fyra namngivna byråer ombord och en kontrollpanel för byråernas IT- och riskfunktioner.
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Google bygger inuti sin företagsplattform, med spårbarhet och behörighetsstyrning som säljargument. OpenAI vill i stället göra ChatGPT till den yta juristen redan sitter i.
Några partner har ännu inte namngetts.
Att juridiken är prioriterad syns i OpenAI:s egen statistik. I augusti uppgav bolaget att antalet veckoaktiva företagsanvändare av agentverktyget Codex vuxit 108 gånger inom juridik sedan februari, mot fem gånger inom teknikutveckling. Några absoluta tal redovisas inte, så basen kan vara liten.
Labben vill närmare kunden
Bakgrunden är att en våg av juridiska startups i flera år byggt ovanpå modeller från OpenAI och Anthropic. Nu vill labben ha en direktrelation med användarna själva.
Anthropics plugin för avtalsgranskning i februari bidrog till den börsnedgång som fått namnet ”SaaSpocalypse”, driven av oro för att AI-bolagen ska svälja arbete som fristående mjukvara tidigare skött.
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OpenAI går in med ett försprång i igenkänning. I en undersökning från Law360 uppgav 54 procent av juristerna att de använder ChatGPT, före Microsoft Copilot, Gemini, Harvey och Claude.
Konsumentvarumärket är samtidigt en belastning i en bransch där sekretess och precision är allt. Chattbottar har redan fått jurister i klammeri med domare efter påhittade rättsfall.
Satsningen kommer tre månader efter rekryteringen av Jason Boehmig, som lämnade en storbyrå för att grunda avtalsplattformen Ironclad och nu leder OpenAI:s juridikvertikal.
Pressen kommer också från kundledet. Byråerna ska både gå snabbare och sluta fakturera biträdande jurister för arbete som mjukvara klarar.