OpenAI utmanar Google – vill ta över advokatbyråernas vardag

OpenAI vill sälja sin teknik till storföretagen. Nu vänder bolaget sig till advokatbyråerna.

Enligt Business Insider planerar bolaget att lansera nya integrationer med fristående leverantörer av juridisk mjukvara. Uppgifterna kommer från personer med insyn. En talesperson för OpenAI ville inte kommentera.

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Samtal ska ha förts med flera mjukvaruleverantörer om att låta ChatGPT koppla upp sig mot deras verktyg och datakällor. Juristen ska kunna uppdatera ett dokument, förhandla avtal eller söka i en juridisk databas utan att lämna chattfönstret.

Samma logik, olika lager

Riktningen liknar Googles. Gemini Enterprise for Legal, som lanserades i slutet av augusti, kopplar via MCP samman Thomson Reuters, Harvey, iManage, NetDocuments och svenskgrundade Legora och kom med fyra namngivna byråer ombord och en kontrollpanel för byråernas IT- och riskfunktioner.

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Google bygger inuti sin företagsplattform, med spårbarhet och behörighetsstyrning som säljargument. OpenAI vill i stället göra ChatGPT till den yta juristen redan sitter i.

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Några partner har ännu inte namngetts.

Att juridiken är prioriterad syns i OpenAI:s egen statistik. I augusti uppgav bolaget att antalet veckoaktiva företagsanvändare av agentverktyget Codex vuxit 108 gånger inom juridik sedan februari, mot fem gånger inom teknikutveckling. Några absoluta tal redovisas inte, så basen kan vara liten.