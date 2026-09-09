Blev av med 10 miljoner i vd-bedrägeri – men företaget slipper betala

En domstol i Barcelona har dömt en spansk bank att återbetala 900 000 euro, omkring 10 miljoner kronor, till ett företag som utsattes för ett avancerat så kallat vd-bedrägeri.

Domstolen anser att banken inte vidtog tillräckliga säkerhetsåtgärder och att företaget inte kan lastas för att ha agerat vårdslöst.

Bedrägeriet genomfördes genom att bedragare utgav sig för att vara vd för företagets tyska moderbolag.

Kunde lura företaget

De kontaktade anställda per telefon och använde teknik för att efterlikna både vd och andra företagsledningens röster. Samtalet visades dessutom komma från företagets centrala telefonnummer, skriver CincoDías.

De anställda uppmanades att snabbt genomföra en konfidentiell betalning på 900 000 euro eftersom den påstådda vd befann sig på resa och inte kunde göra överföringen själv.

För att förstärka trovärdigheten skickade bedragarna även mejl som såg ut att komma från en extern advokat som företrädde moderbolaget.

Eftersom summan var betydande kontaktade företagets ledning sin bank för hjälp med transaktionen.

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Pengarna skulle ursprungligen skickas till Hongkong, men när överföringen stötte på tekniska problem ändrade bedragarna destinationen till Portugal.

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