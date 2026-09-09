09 sep.
2026

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Börs & finans

Blev av med 10 miljoner i vd-bedrägeri – men företaget slipper betala

barcelona
Domstolen som dömde i fallet har sitt säte i Barcelona. (Foto: Manu Fernandez/AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Anställda på ett spanskt företag fick ett samtal av en person som utgav sig för att vara vd och lurade till sig pengar. I slutändan blir det banken som får stå notan.

En domstol i Barcelona har dömt en spansk bank att återbetala 900 000 euro, omkring 10 miljoner kronor, till ett företag som utsattes för ett avancerat så kallat vd-bedrägeri.

Domstolen anser att banken inte vidtog tillräckliga säkerhetsåtgärder och att företaget inte kan lastas för att ha agerat vårdslöst.

Bedrägeriet genomfördes genom att bedragare utgav sig för att vara vd för företagets tyska moderbolag.

Kunde lura företaget

De kontaktade anställda per telefon och använde teknik för att efterlikna både vd och andra företagsledningens röster. Samtalet visades dessutom komma från företagets centrala telefonnummer, skriver CincoDías.

De anställda uppmanades att snabbt genomföra en konfidentiell betalning på 900 000 euro eftersom den påstådda vd befann sig på resa och inte kunde göra överföringen själv.

För att förstärka trovärdigheten skickade bedragarna även mejl som såg ut att komma från en extern advokat som företrädde moderbolaget.

Eftersom summan var betydande kontaktade företagets ledning sin bank för hjälp med transaktionen.

Pengarna skulle ursprungligen skickas till Hongkong, men när överföringen stötte på tekniska problem ändrade bedragarna destinationen till Portugal.

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Upptäckte det kort efteråt

Enligt domstolen blev bankens agerande avgörande. Bankens anställda hjälpte företaget att lösa de tekniska problemen och genomföra överföringen till den nya mottagaren.

Kort efter att betalningen hade genomförts kontaktade företagets representanter moderbolaget och upptäckte att de hade blivit lurade.

Domstolen bedömer att företagets anställda inte agerade på ett sådant sätt att banken kan befrias från ansvar. Bedrägeriet var tillräckligt avancerat för att en normalt aktsam bankkund skulle kunna falla för det.

Domen innebär samtidigt en bredare syn på bankernas ansvar när digitala betalningar genomförs snabbt och utan möjlighet till återkallelse.

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Domstol: Bankerna bör ha bättre kontroll

Enligt domstolens resonemang följer ett större säkerhetsansvar för bankerna av att deras system gör det möjligt att flytta stora summor på mycket kort tid.

Att företagets vanliga bankkontakt inte hanterade transaktionen spelade också in. I stället var det anställda på bankens callcenter som hjälpte till.

Domstolen konstaterar att sådana medarbetare saknar samma kännedom om företagets normala betalningsmönster och därför hade sämre möjligheter att upptäcka det avvikande beteendet.

Domen sticker ut eftersom tidigare spanska rättsfall om liknande bedrägerier i flera fall har gett bankerna rätt.

Den kan därför få betydelse för framtida tvister om vem som ska bära kostnaden när avancerade digitala bedrägerier leder till stora ekonomiska förluster.

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