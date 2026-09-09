Storbritannien diskuterar ett förslag om en ny skatt på bankers vinster. Det får Jamie Dimon att varna landets finansminister personligen.
Dimons skarpa varning: Bankskatt kan skada Storbritannien rejält
JP Morgans vd Jamie Dimon väntas varna Storbritanniens finansminister John Healey för att höjda skatter på banker kan slå mot investeringar och sysselsättning i landet.
Det rapporterar The Guardian.
Dimon träffar Healey på onsdagen, inför den brittiska regeringens budget den 28 oktober.
Betalar redan högre skatt
Mötet sker samtidigt som spekulationerna ökar om att regeringen överväger en särskild skatt på övervinster för banker och oljebolag.
Dimon har länge motsatt sig ytterligare skattehöjningar för brittiska banker.
Han har tidigare hävdat att högre skatter riskerar att göra London mindre attraktivt som finanscentrum och påverka antalet jobb i sektorn.
Brittiska banker betalar redan en bolagsskatt på 28 procent, jämfört med den normala nivån på 25 procent. Därutöver finns en särskild bankskatt baserad på bankernas balansräkningar.
I augusti diskuterade Dimon skattefrågan med Healey i ett telefonsamtal. Han pekade då på utvecklingen på finansmarknaden i New York och hävdade att skatteregler hade bidragit till att finansjobb försvunnit från staden, skriver Financial Times.
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Har ökat trycket på fackliga organisationer
Dimon har tidigare spelat en aktiv roll i lobbying mot höjda brittiska bankskatter. Inför förra årets budget var han en av flera bankchefer som försökte övertyga regeringen om att inte öka skattebördan för sektorn.
Samtidigt har trycket på regeringen ökat från fackliga organisationer och kampanjgrupper som vill se högre skatter på bankerna.
Argumentet är att sektorn har gjort stora vinster på de högre räntorna och därför kan bidra mer till att finansiera åtgärder mot hushållens ökade levnadskostnader.
De fyra största brittiska bankerna, HSBC, NatWest, Barclays och Lloyds Banking Group, har tillsammans redovisat omkring 200 miljarder pund i vinster före skatt under de senaste fem åren.
En stor del av vinstökningen har kommit efter centralbankernas räntehöjningar.
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Planer på nytt kontor
Banksektorn framhåller samtidigt att den redan bidrar betydande belopp till statskassan.
En rapport beställd av branschorganisationen UK Finance uppskattar att brittiska banker betalade omkring 43,3 miljarder pund i skatt under räkenskapsåret som slutade i mars 2025.
Skattefrågan kommer samtidigt som JP Morgan genomför omfattande investeringar i Storbritannien. Banken har tidigare planerat ett nytt huvudkontor i Canary Wharf i London för omkring tre miljarder pund.
Byggnaden är tänkt att rymma mer än hälften av bankens omkring 23 000 anställda i Storbritannien.
Dimon har dock varnat för att JP Morgan kan ompröva investeringen om Storbritannien får en regering som är tydligt fientlig mot banksektorn.
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