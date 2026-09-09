Dimons skarpa varning: Bankskatt kan skada Storbritannien rejält

JP Morgans vd Jamie Dimon väntas varna Storbritanniens finansminister John Healey för att höjda skatter på banker kan slå mot investeringar och sysselsättning i landet.

Det rapporterar The Guardian.

Dimon träffar Healey på onsdagen, inför den brittiska regeringens budget den 28 oktober.

Betalar redan högre skatt

Mötet sker samtidigt som spekulationerna ökar om att regeringen överväger en särskild skatt på övervinster för banker och oljebolag.

Dimon har länge motsatt sig ytterligare skattehöjningar för brittiska banker.

Han har tidigare hävdat att högre skatter riskerar att göra London mindre attraktivt som finanscentrum och påverka antalet jobb i sektorn.

Brittiska banker betalar redan en bolagsskatt på 28 procent, jämfört med den normala nivån på 25 procent. Därutöver finns en särskild bankskatt baserad på bankernas balansräkningar.

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I augusti diskuterade Dimon skattefrågan med Healey i ett telefonsamtal. Han pekade då på utvecklingen på finansmarknaden i New York och hävdade att skatteregler hade bidragit till att finansjobb försvunnit från staden, skriver Financial Times.

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