Svenska bankerna höjer IT-beredskapsnivån

Med anledning av en överbelastningsattack i finska delen av Nordea har vissa av bankens tjänster kunnat upplevas som långsamma sedan i slutet av förra veckan. Det bekräftade Mikaela Grönlund, presskommunikatör för banken, i måndags till Realtid . Nu bekräftar banken att även Nordea Sverige berörts av överbelastningsattacken, med samma konsekvenser på bankens tjänster. Orsakerna har Nordea inte ännu fastställt.

– Vissa av Nordeas tjänster har utsatts för en överbelastningsattack. Vi utreder fortfarande orsakerna. Vi har ändå kunnat säkerställa tjänsterna på så sätt att våra kunder kan logga in i mobil- och internetbanken. Dock kan våra tjänster upplevas som långsamma för tillfället. Vi arbetar med att åtgärda detta så snart som möjligt, säger Mikaela Grönlund, och fortsätter:

– Detta inkluderar också Nordea Sverige.

Utan att säga om banken höjt beredskapen med hänsyn till situationen i Ryssland så anser sig Nordea vara väl förberedd.

– Datasäkerhet och dataskydd är viktiga hörnstenar av vår verksamhet. Vi är förberedda för olika typer av situationer, säger Mikaela Grönlund.

Ryska cyberattacker mot amerikanska banker har ökat och, enligt uppgifter till New York Post, tycks landet ha förklarat krig mot USA inom cyberområdet.

Försök till cyberattacker är visserligen en del av vardagen för banker runt om i världen, men SEB ser idag ett förhöjt cyberhot mot hela samhället och har därmed höjt sin beredskapsnivå.

– Alltid vid händelser i vår omvärld höjer vi vår beredskapsnivå. Vidare ser vi regelbundet försök att störa vår verksamhet, och så har det sett under en lång tid. Just nu ser vi ett förhöjt cyberhot mot hela samhället och har stärkt vår beredskap på detta område. Av säkerhetsskäl avböjer vi att gå in på detaljer, säger Frank Hojem, kommunikationschef på SEB, till Realtid.

Även Swedbank anpassar sin beredskapsnivå till händelseutvecklingen i världen. Det finns däremot ingen pågående störning, säger banken.

– Swedbanks IT-system är säkra och stabila. Om vi har en störning i något av våra system som påverkar kunderna, informerar vi alltid om det. Vi går dock inte in på orsaken till störningen. För närvarande har vi inga pågående störningar, säger Ralf Bagner, pressansvarig på Swedbank, till Realtid.

Han fortsätter:

– Vi anpassar alltid vår verksamhet efter olika situationer och så även nu. Vi arbetar hela tiden förebyggande för att förhindra och förbättra förmågan att hantera alla typer av händelser såsom störningar i IT-systemen, naturkatastrofer, oroligheter på den finansiella marknaden och pandemi som kan påverka koncernens förmåga att kontinuerligt tillhandahålla service och erbjudanden för kunderna.

Som de andra bankerna är Handelsbanken förtegen om hur exakt man jobbar förebyggande. Men banken har även den höjt sin beredskapsnivå.

– Rysslands invasion av Ukraina är framförallt en humanitär katastrof och våra tankar går till de drabbade. Vi jobbar alltid för att upprätthålla en så hög säkerhetsnivå som möjligt och vi gör allt vi kan för att trygga våra kunder och minska vår egen sårbarhet. Givet situationen har vi en höjd beredskap men hur vi arbetar med vår egen och våra kunders säkerhet är ingenting vi kommunicerar. Det är oerhört viktigt att vara ödmjuk och medveten om att det här är en utmaning för hela samhället, som alla har ett ansvar att hjälpas åt att motverka, säger Erik Blomberg, Head of Group Security and Risk, på Handelsbanken, till Realtid.