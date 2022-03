Ryska cyberattacker mot banker i USA ökar

Attackerna kan även komma att riktas mot andra industrier, fortsätter tidningen. JP Morgan, Citigroup, Bank of America och Goldman Sachs är under ständig attack. Attackerna syftar till att störa och komma över information om kunderna. Misstänkta är ofta lokaliserade i Iran, Kina och Ryssland.



Bankerna uppger att man investerat miljardtals dollar för att skydda sig, men enligt källor till tidningen är attackerna nu annorlunda. Källor för New York Post beskriver dem som ett subtilt men intensifierat angrepp på bankernas tekniska infrastruktur. Det hela började efter att sanktionerna tillkännagavs.



Bankerna har avböjt från att ge offentliga kommentarer.