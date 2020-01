"Storebrand är lite av en ’sleeping giant’"

Under torsdagsmorgonen stod det klart att EQT-fonden Public Value köper 2,5 procent av aktierna i den norska finans- och försäkringskoncernen Storebrand. Den norska koncernen glädjs åt affären som är värd uppåt 855 miljoner kronor. Aktiemarknaden svar har varit positivt och på torsdagseftermiddagen är Storebrands aktie upp med omkring 4,5 procent och EQT:s aktie upp 1,5 procent.



Tom Johannessen, managing partner inom finansiella tjänster och rådgivning på Deloitte kommenterar affären för Realtid:



Vad betyder det här för försäkringsbranschen?

– Det är positivt att långsiktig riskkapital med erfarenhet och expertis från EQT Public Value Fond nu kommer ett ledande nordiskt försäkringsbolag till godo. Fonden är mycket väletablerad och arbetar historiskt väl med ledningen i de bolag fonden investerar i. För försäkringsbranchen är detta positivt, det demonstrerar att sofistikerade investerare ser möjligheter att skapa ytterligare värde samt att det är troligt att konsumenter över tid också kan njuta fördelar av nya produkter och konkurrens.



Vilka är de stora trenderna inom försäkringsbranschen just nu?

– Just nu ser jag ett stort fokus på digitalisering och artificell intelligens, kostnadseffektivitet och produktutveckling samt att nå en kritisk massa i de marknader som man deltar i. Strategiskt önskar bolagen att kontinuerligt öka marknadsandelen av varje kunds försäkringsbehov och samtidigt se på närliggande områden hos kunden som idag inte traditionellt är en del av vad försäkringsbolagen erbjuder – internationellt finns det många exempel på att försäkrings bolag blir ’end to end service providers’ och uppnår större kundlojalitet och ’share of wallet’. En annan trend är branschen drivs på av ökad M&A-aktivitet.



Varför sker detta köp just nu?

– Affären är troligen ett resultat av de många och långa dialoger EQT har haft med ledningen i Storebrand och att EQT har förhandlat fram att de får en plats i styrelsen. EQT har arbetat hårt för att framstå som en vänlig och konstruktiv investerare.



Varför just Storebrand?

– Storebrand har potential att öka marknadsandelar via sin position i de länder bolaget redan är aktiva i och samtidigt finns det stora möjligheter för expansion i både produkter och kunder. Storebrand är lite av en ’sleeping giant’ med bra ledning och en spännande plattform att bygga vidare ifrån.



Ser du några andra synergier med EQT:s övriga innehav?

– EQT:s innehav inom den finansiella sektorn är förhållandevis litet men det finns möjligheter att de kan se över samarbeten mellan Bluestep Bank och Storebrand Bank över tid. Detta är dock inte den strategiska drivkraften bakom investeringen i Storebrand då det är olika fonder som äger posterna.



Hur kommer Storebrands konkurrenter påverkas av detta?

– I närtid har det ingen direkt konsekvens för konkurrenterna men om EQT lyckas ha den positiva påverkan på Storebrand som nämnt ovan, vill man över tid se att andra försäkringsbolag kommer positionera sig annorlunda och differentiera sig. Bland annat genom olika tjänster, priser och produkter.

