Professor: "Mindre effekt för varje extra krona"

I andra avsnittet av Ekdals perspektiv möter vi Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ofta kallad Sveriges ”lyckoprofessor”, för ett samtal om ekonomi, psykologi och mänskliga drivkrafter.

Hans utgångspunkt är enkel men obekväm:

”Sambandet mellan pengar och lycka finns på alla nivåer, men det är mycket svagare än vi tror. Ju mer pengar vi har, desto mindre effekt får varje extra krona på vårt välbefinnande.”

Brytpunkten

Enligt Dahlén är forskningen tydlig. Pengar minskar stress och oro upp till en viss nivå, men bortom den punkten planar effekten snabbt ut. I ett svenskt sammanhang pekar han på en inkomst runt 50 000–55 000 kronor i månaden som en ungefärlig brytpunkt.

”Det handlar inte om lyx. Det handlar om trygghet, om att inte hamna utanför, om att kunna hantera oväntade kostnader och ha viss frihet i vardagen.”

Samtidigt är vi människor dåliga på att bli ”nöjda”.

”93 procent av människor säger att en lagom inkomst vore högre än den de har i dag, oavsett nivå. Det är djupt mänskligt.”