09 feb. 2026

Professor: "Mindre effekt för varje extra krona"

Ekdals Perspektiv Mikael Dahlén
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Debatten om växande klyftor och miljardärernas roll har dominerat årets inledning. Men bakom diskussionen om skatter och ansvar finns en större fråga: vad är egentligen sambandet mellan pengar och lycka?

I andra avsnittet av Ekdals perspektiv möter vi Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ofta kallad Sveriges ”lyckoprofessor”, för ett samtal om ekonomi, psykologi och mänskliga drivkrafter.

Hans utgångspunkt är enkel men obekväm:

”Sambandet mellan pengar och lycka finns på alla nivåer, men det är mycket svagare än vi tror. Ju mer pengar vi har, desto mindre effekt får varje extra krona på vårt välbefinnande.”

Brytpunkten

Enligt Dahlén är forskningen tydlig. Pengar minskar stress och oro upp till en viss nivå, men bortom den punkten planar effekten snabbt ut. I ett svenskt sammanhang pekar han på en inkomst runt 50 000–55 000 kronor i månaden som en ungefärlig brytpunkt.

”Det handlar inte om lyx. Det handlar om trygghet, om att inte hamna utanför, om att kunna hantera oväntade kostnader och ha viss frihet i vardagen.”

Samtidigt är vi människor dåliga på att bli ”nöjda”.

”93 procent av människor säger att en lagom inkomst vore högre än den de har i dag, oavsett nivå. Det är djupt mänskligt.”

Professor kritisk till pengajakt

Dahlén menar att pengajakten ofta blir en genväg. Lycka upplevs som ett långsiktigt och diffust projekt, medan pengar är konkreta, mätbara och jämförbara här och nu. Problemet uppstår när medlet förväxlas med målet.

När samtalet återvänder till miljardärer och klyftor är han tydlig: växande ojämlikhet är ett gemensamt ansvar.

”Med större möjligheter följer större ansvar. Det gäller både individer och system. Det här är makropsykologi.”

Samtidigt varnar han för övertro på pengar som lösning på livets stora frågor.

”Överskatta inte pengarnas betydelse för lycka. Underskatta inte vardagen.”

HandelshögskolanIntervjuPengar
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

