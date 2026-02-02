Ekdals Perspektiv: "Kan man bli för rik?"

I premiäravsnittet kastar sig Ekdals Perspektiv, med programledare Lennart Ekdal, rakt in i en av vår tids viktigaste frågor: de ekonomiska klyftorna och miljardärernas roll i samhället.

“Hur kan vi tolerera 2025 att nästan hälften av världens befolkning lever i fattigdom?”, frågar Suzanne Standfast, Generalsekreterare på Oxfam Sverige. “Vi har en procent som äger mer än resterande 99 tillsammans.”

Samtidigt utmanas bilden kraftigt av nationalekonomen Daniel Waldenström, som hävdar att utvecklingen går åt motsatt håll.

“De globala inkomstskillnaderna är lägre än på över hundra år”, säger han. “Fattigdomstalen har rasat. Det blir inte ojämlikare – det blir jämlikare.”

I avsnittets andra delar ser ni även finansmannen Sven Hagströmer och senare Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, som ger sina bilder av läget.

Ekdals Perspektiv skär igenom bruset

Världen upplevs som allt mer svårbegriplig. Geopolitiken hårdnar, samhällen polariseras och tilliten utmanas.

Det är mot den bakgrunden som Ekdals Perspektiv lanseras. En ny intervjuserie där politik, näringsliv och forskning möts för att reda ut de stora frågorna bakom rubrikerna.

“Ekdals Perspektiv är vår nya intervjuserie där politik, näringsliv och forskning möts i ett samtal som verkligen skär igenom bruset”, säger Lennart Ekdal.

Han beskriver vår samtid som “väldigt märklig, konstig, sorglig – nästan obegriplig” och menar att journalistiken behövs mer än någonsin när samhället dras isär.

“Vad kan vara lämpligare än att låta samhälle, politik och ekonomi närma sig varandra för att förklara vad som krävs för att samhället ska må bättre?”