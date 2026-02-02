02 feb. 2026

Ekdals Perspektiv: "Kan man bli för rik?"

Ekdals Perspektiv om Sveriges miljardärer – del 1 av 3
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

Vad kan och bör vi kräva av de allra rikaste? Är högre beskattning rätt väg och finns det en moralisk skyldighet att bidra mer? Ekdals Perspektiv söker svaret i det första avsnittet av en ny serie.

I premiäravsnittet kastar sig Ekdals Perspektiv, med programledare Lennart Ekdal, rakt in i en av vår tids viktigaste frågor: de ekonomiska klyftorna och miljardärernas roll i samhället.

“Hur kan vi tolerera 2025 att nästan hälften av världens befolkning lever i fattigdom?”, frågar Suzanne Standfast, Generalsekreterare på Oxfam Sverige. “Vi har en procent som äger mer än resterande 99 tillsammans.”

Samtidigt utmanas bilden kraftigt av nationalekonomen Daniel Waldenström, som hävdar att utvecklingen går åt motsatt håll.

“De globala inkomstskillnaderna är lägre än på över hundra år”, säger han. “Fattigdomstalen har rasat. Det blir inte ojämlikare – det blir jämlikare.”

I avsnittets andra delar ser ni även finansmannen Sven Hagströmer och senare Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, som ger sina bilder av läget.

Ekdals Perspektiv skär igenom bruset

Världen upplevs som allt mer svårbegriplig. Geopolitiken hårdnar, samhällen polariseras och tilliten utmanas.

Det är mot den bakgrunden som Ekdals Perspektiv lanseras. En ny intervjuserie där politik, näringsliv och forskning möts för att reda ut de stora frågorna bakom rubrikerna.

“Ekdals Perspektiv är vår nya intervjuserie där politik, näringsliv och forskning möts i ett samtal som verkligen skär igenom bruset”, säger Lennart Ekdal.

Han beskriver vår samtid som “väldigt märklig, konstig, sorglig – nästan obegriplig” och menar att journalistiken behövs mer än någonsin när samhället dras isär.

“Vad kan vara lämpligare än att låta samhälle, politik och ekonomi närma sig varandra för att förklara vad som krävs för att samhället ska må bättre?”

Miljardärer, makt och moral

I premiäravsnittet tar Ekdals Perspektiv avstamp i en av vår tids mest laddade frågor: de växande klyftorna och den snabbt ökande koncentrationen av förmögenheter. Antalet miljardärer växer, samtidigt som både global och svensk ojämlikhet diskuteras allt mer intensivt.

Det blir ett skarpt, faktatungt och stundtals konfliktfyllt samtal om pengar, makt och vilket samhälle vi är på väg mot.

Ekdals PerspektivIntervjuMiljardärer
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

