Oro för inflation eller deflation: Så skyddar du sparandet

SCB:s preliminära inflationssiffror för april kom in oväntat låga. Istället för förväntade 1,2 procent mätt i KPIF landade siffran på 0,8 procent, långt under Riksbankens målsättning på 2 procent.

Som trolig förklaring pekar SCB preliminärt på kraftigt fallande matpriser.

Felicia Schön, sparekonom på Avanza, säger till Expressen att siffrorna är överraskande men att en återgång till högre inflation inte kan uteslutas, bland annat med hänsyn till oron kring Hormuzsundet.

Hon anser inte att Riksbanken bör tala om räntehöjningar och rekommenderar sparare att avvakta med att binda räntan.

Inflationsskydd aktuellt trots låga siffror

Trots den tillfälligt nedpressade svenska inflationen kvarstår strukturella skäl för sparare att tänka på inflationsskydd. I USA steg priserna med 3,26 procent på årsbasis i mars, drivet av stigande bensinpriser.

Bland de bästa skydden mot inflation återfinns guld, högräntessparkonton, statsobligationer kopplade till inflation (TIPS), I-obligationer, fastigheter och råvaror, skriver Yahoo Finance.

Gemensamt för dem är att de antingen stiger i värde när inflationen tilltar, eller ger en ränta som kompenserar för stigande priser.

ANNONS

I-obligationer bästa skyddet

Ett av de kanske starkaste skydden kan vara så kalalde I-obligationer.

Detta eftersom de kombinerar en fast ränta med ett rörligt inflationstillägg som justeras var sjätte månad, skriver The Motley Fool. För perioden november 2025 till april 2026 uppgick den sammansatta avkastningen till 4,03 procent.

Fastigheter, antingen direkt ägande eller via börsnoterade fastighetsfonder (REITs), framhålls också ett historiskt pålitligt skydd av expeter, eftersom hyror och fastighetsvärden tenderar att följa inflationen över tid.

För den som vill hålla kapitalet likvitt lyfts även korta obligationer och högräntessparkonton fram som alternativ. Dessa minskar ränterisken och ger för närvarande konkurrenskraftiga avkastningar.