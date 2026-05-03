Slopat amorteringskrav påverkade inte bopriserna

Nya bolåneregler har inte haft någon synbar påverkan på bostadspriserna.

Den 1 april slopades det skärpta amorteringskravet och bolånetaket höjdes. Men enligt SBAB Boolis månatliga bostadsindex indikerar inte utvecklingen under månaden någon prishöjande effekt.

Bostadspriserna steg med 1 procent, men rensat för normala säsongsmönster stannade uppgången på 0,4 procent.

”Det går inte att utesluta att oro för stigande räntor till följd av kriget i Mellanöstern är dämpande på priserna och på så vis maskerar en eventuell prishöjande effekt av ändrade bolåneregler. En övergripande tolkning av siffrorna är att vi ser en bostadsmarknad som återhämtar sig i stadig takt utan någon synbar påverkan av vare sig ändrade bolåneregler eller kriget i Mellanöstern”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Avskaffat amorteringskrav från 1 april

Bolånetaket:

Taket har höjts från 85 procent till 90 procent av bostadens värde. Det innebär att det behövs en kontantinsats på 10 procent i stället för som tidigare 15 procent.

Amorteringskravet:

Det skärpta amorteringskravet har tagits bort. Det innebär att man inte längre behöver amortera extra om lånet överstiger 4,5 gånger årsinkomsten.