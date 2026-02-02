02 feb. 2026

Damberg: Kapitalet släpar efter när klyftorna växer

Ekdals Perspektiv om Sveriges miljardärer – del 3 av 3
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

I Ekdals Perspektiv möter vi nu Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, i en diskussion som rör kärnfrågan bakom debatten om miljardärer och växande klyftor: skattesystemets legitimitet och räckvidd.

Mikael Damberg pekar på en paradox. Sverige har en stark jämlikhetstradition, men har samtidigt haft förvånansvärt lite debatt om de superrikas roll och ansvar.

”Vi har inte haft samma diskussion som i många andra länder om de superrikas möjligheter att bidra”, konstaterar han.

Intervjun är den tredje och sista delen i det första avsnittet av Ekdals Perspektiv. En ny serie där Lennart Ekdal söker svar på komplexa och aktuella samhälls- och ekonomifrågor.

Kritisk mot skatteregler

Hans huvudsakliga kritik riktas mot kapitalbeskattningen. Arbetsinkomster beskattas hårt, medan kapitalinkomster ofta kommer lindrigare undan.

”Det finns nästan skevheter i skattesystemet när vanliga löner beskattas kraftfullt, men kapitalinkomster ibland väldigt lite”, säger Damberg.

Han efterlyser därför en bred skatteöversyn. Inte främst för symbolpolitik, utan för att täppa till undantag och skapa ett mer rationellt system. Resultatet kan, enligt Damberg, bli högre skatt på kapital och något lägre skatt på arbete.

”Det vore en rimlig idé”, säger han.

Damberg vänder sig mot kritiken

Samtidigt försvarar han politiken mot kritik om handlingsförlamning. Inkomstskillnaderna har inte exploderat, men förmögenheterna har dragit ifrån, främst till följd av fastigheter och aktier under år av extremt låga räntor.

”De som inte äger sitt boende eller har kapital har inte hängt med”, konstaterar han. Något som även miljardären Sven Hagströmer höll med om i avsnittets tidigare del.

Damberg varnar också för de demokratiska riskerna med ökande förmögenhetskoncentration. ”Det är en ohållbar utveckling om det bara fortsätter dra iväg. Det skapar spänningar som kan utnyttjas.”

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

