Damberg: Kapitalet släpar efter när klyftorna växer

Mikael Damberg pekar på en paradox. Sverige har en stark jämlikhetstradition, men har samtidigt haft förvånansvärt lite debatt om de superrikas roll och ansvar.

”Vi har inte haft samma diskussion som i många andra länder om de superrikas möjligheter att bidra”, konstaterar han.

Intervjun är den tredje och sista delen i det första avsnittet av Ekdals Perspektiv. En ny serie där Lennart Ekdal söker svar på komplexa och aktuella samhälls- och ekonomifrågor.

Kritisk mot skatteregler

Hans huvudsakliga kritik riktas mot kapitalbeskattningen. Arbetsinkomster beskattas hårt, medan kapitalinkomster ofta kommer lindrigare undan.

”Det finns nästan skevheter i skattesystemet när vanliga löner beskattas kraftfullt, men kapitalinkomster ibland väldigt lite”, säger Damberg.

Han efterlyser därför en bred skatteöversyn. Inte främst för symbolpolitik, utan för att täppa till undantag och skapa ett mer rationellt system. Resultatet kan, enligt Damberg, bli högre skatt på kapital och något lägre skatt på arbete.

”Det vore en rimlig idé”, säger han.