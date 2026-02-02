Hagströmer försvarar miljardärer: "Ska inte ge allmosor"

Han vänder sig direkt mot bilden av miljardären som ett moraliskt problem i sig.

“Det är ingen egenskap att vara miljardär. Det är ett resultat av att du har levererat något som kunderna gillar”, säger han. “Lönsamheten kommer av sig själv om du skapar kundvärde och är effektiv.”

I del två av Ekdals Perspektiv kliver en av Sveriges mest profilerade entreprenörer och miljardärer in i centrum.

Miljardärer och entreprenörskap

Han beskriver sin egen drivkraft som djupt förankrad i entreprenörskap snarare än i pengar, och återkommer flera gånger till stoltheten över att Avanza i 16 år i rad utsetts till Sveriges bästa sparplattform.

“Det är en enorm glädje att kunna ge människor bra produkter. Det är så jag har jobbat sedan jag var tolv år.”

För Sven Hagströmer är det centralt: “Entreprenörer är i grunden lite av världsförbättrare.”