Hagströmer försvarar miljardärer: "Ska inte ge allmosor"

Sven Hagströmer, grundare av Avanza, möter frågan om Sveriges miljardärer: förpliktigar extrem rikedom till ett särskilt ansvar?
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Han vänder sig direkt mot bilden av miljardären som ett moraliskt problem i sig.
“Det är ingen egenskap att vara miljardär. Det är ett resultat av att du har levererat något som kunderna gillar”, säger han. “Lönsamheten kommer av sig själv om du skapar kundvärde och är effektiv.”
I del två av Ekdals Perspektiv kliver en av Sveriges mest profilerade entreprenörer och miljardärer in i centrum.
Han beskriver sin egen drivkraft som djupt förankrad i entreprenörskap snarare än i pengar, och återkommer flera gånger till stoltheten över att Avanza i 16 år i rad utsetts till Sveriges bästa sparplattform.
“Det är en enorm glädje att kunna ge människor bra produkter. Det är så jag har jobbat sedan jag var tolv år.”
För Sven Hagströmer är det centralt: “Entreprenörer är i grunden lite av världsförbättrare.”
Samtidigt är han tydlig i sin kritik mot idén att ekonomisk ojämlikhet löses genom omfördelning uppifrån.
”Att bara ta lite pengar och strössla iväg till de som är sämre bemedlade skapar inget värde i samhället”, säger han. “Den självklara ambitionen måste vara att lyfta människor ur fattigdom, vi ska inte ge allmosor.”
I stället pekar Hagströmer på skolan, utbildning och fungerande institutioner som avgörande verktyg. Växande klyftor ser han däremot som ett reellt problem, särskilt när tillgångspriser skenar.
“En hel generation sitter kvar hemma hos sina föräldrar. Det är absurt.”
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
