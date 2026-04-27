Många småföretagare riskerar låg pension trots framgångsrika verksamheter. Nu pekar Pensionsmyndigheten ut de vanligaste misstagen och hur de kan undvikas.
Småföretagare: Så undviker du låg pension
För många egenföretagare hamnar pensionen i skymundan under de mest intensiva åren i bolaget, rapporterar News55. Fokus ligger på tillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Samtidigt skjuts de långsiktiga avsättningarna ofta på framtiden.
Det får konsekvenser. Till skillnad från anställda med kollektivavtal saknar många företagare tjänstepension helt. Dessutom påverkas den allmänna pensionen direkt av hur hög beskattad inkomst som tas ut. I praktiken innebär det att även starka bolag kan ge en svagare pension än väntat.
Glapp mellan kunskap och handling
Samtidigt handlar problemet inte bara om kunskap. Enligt Pensionsmyndigheten finns ofta ett glapp mellan vad företagare vet att de borde göra och vad som faktiskt blir gjort.
”Det finns ett tydligt glapp mellan kunskap och handling. Många vet vad som krävs, men tar ändå inte ut tillräcklig lön eller sparar för lite. Det innebär att de riskerar att få en låg pension”, säger Ann-Christin Meyerhöffer, analytiker på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Företagarens ansvar
För småföretagare vilar pensionsansvaret i hög grad på den egna planeringen. Till skillnad från anställda sker inga automatiska avsättningar till tjänstepension. Därför måste egenföretagare själva säkerställa att både lön och sparande ligger på rätt nivå.
I praktiken innebär det att pensionen behöver integreras i företagets ekonomi från början. Men ofta prioriteras kortsiktiga behov i verksamheten. Samtidigt blir de långsiktiga avsättningarna beroende av hur bolaget utvecklas från år till år.
Viktigt att välja rätt sparform
Enligt Pensionsmyndigheten bör företagare spara minst 4,5–6 procent av inkomsten, och mer vid högre inkomster.
Valet av sparform spelar också roll. För den som tjänar mindre kan sparande med skattade pengar på investeringssparkonto eller kapitalförsäkring vara bättre, medan andra lösningar kan passa vid högre inkomster.
Men enligt Pensionsmyndigheten handlar de inte bara om att spara. Det handlar lika mycket om struktur. Både lönenivå, sparande och överskott i bolaget måste hänga ihop över tid.
8 tips för dig som företagare
1. Den allmänna pensionen baseras på inkomsten. Så glöm inte att ge dig själv lön!
2. Många företagare saknar helt de avsättningar som anställda får via kollektivavtal. Så glöm inte att spara till tjänstepensionen.
3. Sparandet motsvarar ofta inte det bortfall som uppstår utan tjänstepension. Så spara mer än du tror.
4. Välj en sparform som matchar storleken på ditt företag. Ineffektiva eller dyra lösningar påverkar slutresultatet negativt.
5. Undvik höga avgifter. Små avgiftsskillnader får stor effekt över tid.
6. Gå inte i pension för tidigt. Det påverkar din pension mycket.
7. Tänk igenom uttagstiden. Högre pension i början kan ge sämre ekonomi senare i livet.
8. Många saknar överblick över hela sin pensionssituation. Skaffa koll på hemsidan minpension.se.
