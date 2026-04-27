Småföretagare: Så undviker du låg pension

Företagarens ansvar

För småföretagare vilar pensionsansvaret i hög grad på den egna planeringen. Till skillnad från anställda sker inga automatiska avsättningar till tjänstepension. Därför måste egenföretagare själva säkerställa att både lön och sparande ligger på rätt nivå.

I praktiken innebär det att pensionen behöver integreras i företagets ekonomi från början. Men ofta prioriteras kortsiktiga behov i verksamheten. Samtidigt blir de långsiktiga avsättningarna beroende av hur bolaget utvecklas från år till år.

Viktigt att välja rätt sparform

Enligt Pensionsmyndigheten bör företagare spara minst 4,5–6 procent av inkomsten, och mer vid högre inkomster.

Valet av sparform spelar också roll. För den som tjänar mindre kan sparande med skattade pengar på investeringssparkonto eller kapitalförsäkring vara bättre, medan andra lösningar kan passa vid högre inkomster.

Men enligt Pensionsmyndigheten handlar de inte bara om att spara. Det handlar lika mycket om struktur. Både lönenivå, sparande och överskott i bolaget måste hänga ihop över tid.

8 tips för dig som företagare

1. Den allmänna pensionen baseras på inkomsten. Så glöm inte att ge dig själv lön!

2. Många företagare saknar helt de avsättningar som anställda får via kollektivavtal. Så glöm inte att spara till tjänstepensionen.

3. Sparandet motsvarar ofta inte det bortfall som uppstår utan tjänstepension. Så spara mer än du tror.

4. Välj en sparform som matchar storleken på ditt företag. Ineffektiva eller dyra lösningar påverkar slutresultatet negativt.

5. Undvik höga avgifter. Små avgiftsskillnader får stor effekt över tid.

6. Gå inte i pension för tidigt. Det påverkar din pension mycket.

7. Tänk igenom uttagstiden. Högre pension i början kan ge sämre ekonomi senare i livet.

8. Många saknar överblick över hela sin pensionssituation. Skaffa koll på hemsidan minpension.se.

