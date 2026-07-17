Storleken på det som internationellt kallas ”the great wealth transfer” har blivit föremål för en öppen strid mellan analyshus. Skillnaden mellan de två mest citerade uppskattningarna uppgår till över 60 biljoner dollar.
Historiska arvsskiftet kan utebli: Ny siffra förändrar allt
Visa Business and Economic Insights släppte förra veckan en prognos som landar på att 36 biljoner dollar i babyboomer-förmögenheter förs över till generation X och millennials under de kommande 20 åren, rapporterar CNBC.
Missa inte: Grattis boomers – rikaste generationen någonsin. Realtid
Det är en bråkdel av den siffra som analysfirman Cerulli Associates arbetar med: 105 biljoner dollar överförda från äldre generationer till arvingar fram till 2048. Det är också en siffra som citerats ofta när det skrivits om förmögenhetsöverföringen generationer emellan.
Metoderna skiljer sig åt
Förklaringen ligger i metoden. Visa utgår från boomernas samlade förmögenhet på cirka 93 biljoner dollar och räknar sedan bort skulder på 5 biljoner, den rikaste procentens 28 biljoner, 16 biljoner i pensionskonsumtion och 8 biljoner i skatt och donationer.
Läs även: Så försvarar boomers sin historiska förmögenhet. Dagens PS
Kvar blir 36 biljoner, varav 28 väntas gå till sparande och investeringar och 8 till konsumtion.
”De spenderar inte som vi andra”, säger Wayne Best, chefsekonom på Visa, till CNBC om varför den rikaste procenten, de med minst 12 miljoner dollar, lyfts ur beräkningen.
Cerulli mäter i stället hela överföringen, inklusive de allra största förmögenheterna, och från samtliga generationer.
Enligt Chayce Horton, biträdande chef för wealth management på Cerulli, kommer hälften av kapitalet från förmögna och ultraförmögna familjer, och de första 4 biljonerna går till efterlevande makar, huvudsakligen kvinnor, innan de går vidare till barnen.
Samma fenomen, svensk skala
Även Sverige står inför sin variant av arvsvågen. Enligt en rapport från Mäklarsamfundets, framtagen av Juni Strategi och Analys, väntas bostadsförmögenheter på cirka 1 790 miljarder kronor föras över från 40-talistgenerationen under de kommande två decennierna, motsvarande 81 miljarder kronor per år, har Realtid tidigare rapporterat.
Drygt 326 000 småhus ägs i dag av personer som är 73 år eller äldre.
Missa inte: Sveriges förmögenhet minskar – de får en större andel. Realtid
Om huvuddelen säljs vid arvsskiften kan utbudsinjektionen överstiga all nybyggnation av småhus sedan 1991, enligt rapporten.
Toppen väntas runt 2036, med uppskattningsvis 93 miljarder kronor skiftade under ett enskilt år.
Arvet går till de redan etablerade
Fördelningsfrågan påminner om den amerikanska. Ungefär en fjärdedel av svenskarna mellan 30 och 64 år bedöms vara arvtagare, men de har i regel högre inkomster och äger redan sitt boende. Kapitalet tillfaller hushåll som redan har en stark ekonomisk position, konstaterar rapporten.
Nationalekonomen Daniel Waldenström tror inte på någon konsumtionsboom. Han räknar snarare med att hushåll gör sig skuldfria eller köper fritidshus, har han sagt till Dagens Nyheter.
Skillnaden mot USA är skattesystemet. Sverige saknar arvsskatt, men staten väntas ändå dra in omkring 20 miljarder kronor per år i reavinstskatt på 40-talisternas bostäder.