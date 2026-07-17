Historiska arvsskiftet kan utebli: Ny siffra förändrar allt

Visa Business and Economic Insights släppte förra veckan en prognos som landar på att 36 biljoner dollar i babyboomer-förmögenheter förs över till generation X och millennials under de kommande 20 åren, rapporterar CNBC.

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Det är en bråkdel av den siffra som analysfirman Cerulli Associates arbetar med: 105 biljoner dollar överförda från äldre generationer till arvingar fram till 2048. Det är också en siffra som citerats ofta när det skrivits om förmögenhetsöverföringen generationer emellan.

Metoderna skiljer sig åt

Förklaringen ligger i metoden. Visa utgår från boomernas samlade förmögenhet på cirka 93 biljoner dollar och räknar sedan bort skulder på 5 biljoner, den rikaste procentens 28 biljoner, 16 biljoner i pensionskonsumtion och 8 biljoner i skatt och donationer.

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Kvar blir 36 biljoner, varav 28 väntas gå till sparande och investeringar och 8 till konsumtion.

”De spenderar inte som vi andra”, säger Wayne Best, chefsekonom på Visa, till CNBC om varför den rikaste procenten, de med minst 12 miljoner dollar, lyfts ur beräkningen.

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Cerulli mäter i stället hela överföringen, inklusive de allra största förmögenheterna, och från samtliga generationer.

Enligt Chayce Horton, biträdande chef för wealth management på Cerulli, kommer hälften av kapitalet från förmögna och ultraförmögna familjer, och de första 4 biljonerna går till efterlevande makar, huvudsakligen kvinnor, innan de går vidare till barnen.