Boomers som grupp sitter på en historiskt stor del av världens privata förmögenhet och gapet mot yngre generationer fortsätter att växa.
Grattis boomers – rikaste generationen någonsin
Flera analyser från bland annat Pew Research Center och UBS visar att personer födda mellan 1946 och 1964 har haft exceptionellt gynnsamma ekonomiska förutsättningar. Aldrig tidigare har en generation varit så rik.
Läs också:
Boomers vägrar lämna – därför blir generationsskiftet inte av – Realtid
Många gynnsamma faktorer samtidigt
Kombinationen av stark tillväxt, låga bostadspriser och en lång period av stigande börser har gjort att boomers kunnat bygga kapital i en takt som saknar motstycke.
Men trots att boomers som grupp framstår som historiskt välbeställda är förmögenheten långt ifrån jämnt fördelad. Enligt Pew Research Center ägde alla boomerhushåll tillsammans 77 biljoner dollar år 2022.
Men de rikaste tio procenten satt på 71 procent av den totala förmögenheten. Det innebär att bilden av en ekonomiskt stark generation är delvis missvisande.
I praktiken är den koncentrerad till en relativt liten del av hushållen.
Läs också:
Kris när tyska babyboomers lämnar arbetsmarknaden – Realtid
Betydligt tuffare för senare generationer
För millennials och generation Z ser bilden annorlunda ut. Statistiska Centralbyrån visar att kapitalinkomsterna i Sverige är kraftigt koncentrerade till äldre hushåll, medan yngre har betydligt lägre tillgångar och högre skulder.
Finanskrisen, pandemin och de senaste årens inflation har dessutom slagit hårdare mot yngre generationer och gjort det svårare att spara långsiktigt.
Boomers vann på en starkare börs
Skillnaderna blir tydliga när man jämför långsiktigt sparande. OECD:s modeller visar att 10 procents sparande i 40 år kan ge ett kapital på runt åtta årsinkomster.
Men personer födda på 1980‑talet har mött betydligt sämre marknadsförutsättningar än boomers – med lägre avkastning, fler kriser och svagare reallöneutveckling.
Det gör att samma sparmodell i praktiken ger ungefär hälften så mycket i kapital.
Millennials kan fortfarande bli rikast
Det stora frågetecknet framåt är arvet. UBS uppskattar att världens största generationsskifte i privat förmögenhet kommer att ske fram till 2045. Då väntas boomers föra över stora tillgångar till sina barn.
Om millennials får ta del av dessa pengar kan de i teorin bli den rikaste generationen någonsin, men det bygger på att arvet faktiskt överförs.
Flera undersökningar visar nämligen att många boomers inte planerar att lämna efter sig några större summor. Vissa vill konsumera upp sitt kapital, andra vill donera till välgörenhet eller hjälpa barnbarn direkt.
En sak är dock tydlig: utan arv är det svårt för yngre generationer att komma ikapp.
Läs också:
Unga dissar lönejakten: Balans och mående viktigare – Realtid