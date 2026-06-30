Tur på turen – hittade guldklimp på 4 kilo

Före årets prisras på guldmarknaden hade guldpriset rusat snabbt och konsekvent i flera år. För tre år sen kostade ett uns guld knappt 2 000 dollar – i dag är priset över 4 000. Men i vissa sällsynta fall kan guld vara ännu dyrare än så.

Ovanligt stora klimpar som klarat sig från att smältas ner är eftersökta samlarobjekt som värderas ännu högre än den dyrbara ädelmetallen.

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Svårare att hitta än stora diamanter

Året var 1979 när paret John Aggiss och Frances Aggiss var ute med en metalldetektor i guldfälten i västra Australien. Vad som började som en vanlig promenad slutade i ett fynd av en nästan 20 centimeter bred och över 4 kilo tung guldpjäs, som senare tilldelades namnet ”Golden Beauty”.

Att hitta välbevarade guldfynd av den här kalibern tillhör sällsyntheterna inom gruv- och råvarusektorn. Enligt Craig Kissick på auktionsbolaget Heritage Auctions, som hanterade försäljningen av Golden Beauty, är mindre än 2 procent av allt guld som någonsin brutits bevarat i sin naturliga form.

Det mesta smälts snabbt ner och omvandlas till mynt, tackor eller smycken.

”En guldklimp på ett uns eller mer är faktiskt svårare att hitta än en diamant på fem karat”, konstaterar Craig Kissick.

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Handlas med betydande premie

När unika nuggets når auktionsblocken värderas de ofta långt över sitt inneboende metallvärde. För samlare och institutionella investerare betraktas de mest spektakulära exemplaren som rena konstverk i mineralform, där faktorer som unik form och färg driver upp premierna.

Den historiska fyndigheten ”Golden Beauty” hade inför försäljningen på auktion redan mottagit bud på över 400 000 dollar, vilket motsvarar omkring 4 miljoner kronor – ett pris som vid auktionen var betydligt högre än priset på det guld som klimpen faktiskt innehöll.