Högsta och lägsta fastighetsskatterna i Europa: Så ligger Sverige till

Att äga en bostad i Europa innebär skatt i nästan varje led, vid köpet, under ägandet, vid uthyrning och vid en eventuell försäljning.

Missa inte: Castellums aktie rusar efter storbråket. Realtid

Enligt en genomgång från Euronews, baserad på data från Global Property Guide som kartlägger fastighetsbeskattning i över 80 länder, skiljer sig skattetrycket kraftigt mellan olika europeiska länder.

Fyra typer av skatt påverkar en fastighetsägare: en stämpelskatt vid köpet, en löpande fastighetsskatt baserad på taxerings- eller marknadsvärde, skatt på hyresintäkter samt kapitalvinstskatt vid försäljning.

Belgien dominerar flera kategorier

Belgien sticker ut som det land där fastighetsägare generellt betalar mest.

Vid köp kan stämpelskatten uppgå till 12,5 procent av köpeskillingen, vilket innebär att en bostad värd 500 000 euro i Bryssel eller Vallonien kan medföra en skattenota på 62 500 euro om köparen inte kvalificerar för lättnader.

Läs även: Glöm inte – betala senast måndag för att slippa rysarränta. Dagens PS

ANNONS

För boende som köper sin egen bostad finns dock undantag, i Bryssel är de första 200 000 euro skattefria för kvalificerade köpare, vilket sänker notan till 37 500 euro.

Belgien toppar även listan för hyresintäktsskatt vid högre hyresnivåer: vid en månadshyra på 12 000 euro tar landet ut hela 47,27 procent, följt av Danmark på 43,22 procent samt Tyskland och Grekland på 41 procent vardera. Vid lägre hyresnivåer, kring 1 500 euro i månaden, är det i stället Danmark som toppar med 42,11 procent, medan Cypern inte tar ut någon skatt alls från första euron.