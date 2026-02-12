Enorm förmögenhetsöverföring väntar – 2 000 miljarder inom 20 år

Den så kallade boomergenerationen, personer födda på 1940-talet och tidigt 1950-tal, sitter på en enorm bostadsförmögenhet. En förmögenhet som nu successivt ska skiftas till deras barn, det skriver Dagens PS.

Enligt en ny rapport från Mäklarsamfundet färsk beräknas bostadskapital motsvarande cirka 1 790 miljarder kronor föras över under perioden. Vilket i genomsnitt motsvarar 81 miljarder kronor per år.

”Det här är en mycket stor strukturell förändring som kommer att prägla småhusmarknaden länge”, konstaterar Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm i en kommentar.

Hundratusentals småhus kan frigöras

Arvsvågen handlar inte bara om pengar.

När 40-talisterna blir äldre väntar stora förmögenhetsöverföringar. (Foto: Pär Bäckström/TT)

Drygt 326 000 småhus i Sverige ägs i dag av personer som är 73 år eller äldre. Om huvuddelen av dessa bostäder säljs i samband med arvsskiften kan det innebära en utbudsinjektion på småhusmarknaden som överstiger den totala nybyggnationen av småhus sedan 1991, visar rapporten.

Bakgrunden är att rörligheten bland äldre bostadsägare är låg. Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, pekar på flera förklaringar: reavinstskatt, kreditprövningar och brist på alternativa boenden gör att många äldre stannar kvar trots att de kanske skulle vilja flytta

”Det gör att nästa stora rörelse i småhusbeståndet i praktiken sker via arv”, säger Lusensky.