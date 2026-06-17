Sveriges förmögenhet minskar – de får en större andel

Nedgången följer på en kraftig ökning under 2024, då förmögenheten nådde en toppnotering tack vare stora värdeökningar i finansiella tillgångar. Under 2025 mattades den utvecklingen av.

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”Under 2025 var den finansiella värdeökningen betydligt lägre samtidigt som de finansiella skulderna ökade desto mer. Ökningen i de finansiella skulderna hänger framför allt ihop med ökade värden på utlandsägda aktier och fondandelar”, säger Gustav Engström Gibbs, nationalekonom på SCB.

Flera rörelser

Bakom siffrorna döljer sig flera rörelser.

De icke-finansiella tillgångarna, som naturresurser, lager och byggnader, ökade från 35 809 till 36 302 miljarder kronor. De finansiella tillgångarna, däribland aktier och bostadsrätter, steg från 96 368 till 98 282 miljarder.

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Men skulderna ökade mer, från 91 964 till 94 498 miljarder, vilket drog ned nettot.

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Sett över längre tid är trenden tydligt uppåt. Sedan 2010 har nationalförmögenheten vuxit med 146 procent, främst drivet av finansiella tillgångar som ökat med 154 procent.