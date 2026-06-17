Den svenska nationalförmögenheten minskade med 126 miljarder kronor under 2025 och uppgick vid årsskiftet till 40 086 miljarder kronor. Det visar ny statistik från SCB.
Sveriges förmögenhet minskar – de får en större andel
Nedgången följer på en kraftig ökning under 2024, då förmögenheten nådde en toppnotering tack vare stora värdeökningar i finansiella tillgångar. Under 2025 mattades den utvecklingen av.
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”Under 2025 var den finansiella värdeökningen betydligt lägre samtidigt som de finansiella skulderna ökade desto mer. Ökningen i de finansiella skulderna hänger framför allt ihop med ökade värden på utlandsägda aktier och fondandelar”, säger Gustav Engström Gibbs, nationalekonom på SCB.
Flera rörelser
Bakom siffrorna döljer sig flera rörelser.
De icke-finansiella tillgångarna, som naturresurser, lager och byggnader, ökade från 35 809 till 36 302 miljarder kronor. De finansiella tillgångarna, däribland aktier och bostadsrätter, steg från 96 368 till 98 282 miljarder.
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Men skulderna ökade mer, från 91 964 till 94 498 miljarder, vilket drog ned nettot.
Sett över längre tid är trenden tydligt uppåt. Sedan 2010 har nationalförmögenheten vuxit med 146 procent, främst drivet av finansiella tillgångar som ökat med 154 procent.
Hushållen äger allt mer
Förmögenheten ägs i allt högre grad av hushållen, som vid årsskiftet innehade omkring 71 procent av den totala nettoförmögenheten, en ökning med tre procentenheter från året innan.
Offentlig förvaltning står för 22 procent, medan bolagssektorn och hushållens icke-vinstdrivande organisationer äger 5 respektive 3 procent.
”Under 90-talet ökade hushållens andel drastiskt på bekostnad av offentlig förvaltning och bolagen. Vid utgången av 2025 ägde hushållen nästan tre fjärdedelar av den totala förmögenheten”, säger Evelina Söderblom, nationalekonom på SCB.
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Hushållens förmögenhet växer dessutom snabbare än inkomsterna. Den samlade förmögenheten motsvarar nu nästan 7,5 gånger årsinkomsten, jämfört med drygt två gånger under 80-talet. Nettoförmögenheten per capita uppgick vid årsskiftet till 2 673 196 kronor.