Därför blir boomers kränkta av att kallas den rikaste generationen

Den äldre generationen slår ofta ifrån sig eventuell kritik med anklagelser om gnäll. Svaret på varför diskussionen blivit så laddad hittas i psykologin bakom framgång, menar Fortune.

När ekonomiska data visar hur en specifik grupp kontrollerar merparten av resurserna brukar debatten hamna i siffror. Men när det kommer till klyftan mellan babyboomers och efterkommande generationer lämnas statistiken snabbt därhän.

Istället möts strukturella ekonomiska argument av moraliska motargument om karaktär och personliga val.

Den yngre generationen anklagas för att halka efter för att den är lat och den äldre generationen avfärdar ofta diskussionen om deras förmögenhet genom att peka på yngres konsumtionsvanor.

Psykologin bakom framgångssagan

Forskare som Stéphane Francioli har studerat fientligheten mellan generationerna och pekat på en tydlig asymmetri. Millennials upplever ett reellt materiellt hot eftersom boomers utdragna maktposition upplevs hämma deras egna chanser till framgång.

Boomers å sin sida upplever ett symboliskt hot mot sina värderingar och sin världsbild.

När man sitter på de materiella fördelarna känner man sig sällan ekonomiskt hotad. Det som istället skapar obehag och ilska är berättelsen om att framgången kanske inte enbart var självförvållad. Att acceptera att tur och timing spelat en avgörande roll är djupt destabiliserande för självbilden.

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Boomers kom i hög grad ut på arbets- och bostadsmarknaden precis före de mest kraftfulla värdeökningarna i modern ekonomisk historia. De har dessutom utgjort den största väljargruppen i många länder under fyra decennier, vilket gett dem en unik möjlighet att forma politiken efter deras intressen.

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För att hantera obehaget aktiveras vad psykologer kallar systemjustering – en tendens att försvara rådande samhällsordning som rättvis. Genom att flytta fokus till individens val, som dyra kaffevanor eller att man slösar pengar på att ha den senaste telefonen, vill man undvika att prata om strukturella skillnader.

Det finns även en viktig nyans i statistiken. Boomers är ingen homogen grupp. En liten del av gruppen äger den absoluta majoriteten av förmögenheten. För de allra flesta födda mellan 1945 och 1964 är berättelsen om den rikaste generationen långt från den egna ekonomiska verkligheten.