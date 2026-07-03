Överraskningen: Här är Europas unga som rikast

Hur stor förmögenhet har egentligen unga vuxna i Europa?

Svaret på den frågan varierar kraftigt mellan Europas länder.

Det går att slå fast att medianförmögenheten för personer mellan 16 och 34 år i euroområdet är 24 600 euro, eller omkring en kvarts miljon kronor, enligt en undersökning från ECB som Euronews refererar till.

Många miljonärer på Malta

Skillnaderna mellan länderna är dock stora. Malta sticker ut med en medianförmögenhet på 257 500 euro för dessa yngre vuxna, följt av Luxemburg med 135 000 euro.

Belgien placerar sig därefter med omkring 97 200 euro.

I andra änden av skalan återfinns Finland, där medianförmögenheten bland unga uppgår till endast 5 700 euro.

Grekland följer med 9 900 euro, medan Österrike och Lettland också ligger långt under genomsnittet.

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Tyskland placerar sig bland de fem länder där unga har lägst nettoförmögenhet, med 17 600 euro.

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