Överraskningen: Här är Europas unga som rikast

Att spara ihop pengar kan kännas utmanande för många unga. En ny undersökning visar stora skillnader mellan olika europeiska länder.
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Hur stor förmögenhet har egentligen unga vuxna i Europa?
Svaret på den frågan varierar kraftigt mellan Europas länder.
Det går att slå fast att medianförmögenheten för personer mellan 16 och 34 år i euroområdet är 24 600 euro, eller omkring en kvarts miljon kronor, enligt en undersökning från ECB som Euronews refererar till.
Många miljonärer på Malta
Skillnaderna mellan länderna är dock stora. Malta sticker ut med en medianförmögenhet på 257 500 euro för dessa yngre vuxna, följt av Luxemburg med 135 000 euro.
Belgien placerar sig därefter med omkring 97 200 euro.
I andra änden av skalan återfinns Finland, där medianförmögenheten bland unga uppgår till endast 5 700 euro.
Grekland följer med 9 900 euro, medan Österrike och Lettland också ligger långt under genomsnittet.
Tyskland placerar sig bland de fem länder där unga har lägst nettoförmögenhet, med 17 600 euro.
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Italien ligger högt upp
Bland EU:s fyra största ekonomier är Italien det land där unga har störst förmögenhet. Medianen ligger på 53 500 euro, vilket är betydligt högre än i Frankrike och Spanien.
Italienska unga har dessutom omkring tre gånger så stor medianförmögenhet som sina tyska jämnåriga.
Även flera central- och östeuropeiska länder uppvisar relativt höga nivåer.
Kroatien, Slovakien, Estland, Tjeckien och Litauen har alla medianförmögenheter på mellan cirka 60 000 och 82 000 euro bland personer under 35 år, trots att lönenivåerna i flera av dessa länder ligger under EU-genomsnittet.
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Bakgrund kan spela stor roll
Att unga har stora tillgångar behöver dock inte innebära att de hunnit bygga upp dem genom arbete och sparande.
Forskning pekar på att faktorer som familjens ekonomi, bostadsmarknadens utformning, tillgång till bolån och möjligheten att få ekonomiskt stöd från föräldrar spelar en avgörande roll.
Särskilt möjligheten att köpa en första bostad har stor betydelse för hur snabbt hushåll börjar bygga upp en nettoförmögenhet.
I många fall krävs både stabila inkomster och hjälp med kontantinsatsen eller andra former av ekonomiskt stöd från familjen.
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