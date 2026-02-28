Allt fler svenska pensionärer väljer att ta ut sin tjänstepension på kortare tid, en trend som delar experterna. Medan äldreforskare menar att snabbare uttag kan vara det smartare valet, varnar pensionsekonomer för att många underskattar hur länge de kommer att leva.
Fler tar ut pensionen direkt – lönar det sig?
Hos Alecta har andelen som väljer livslånga uttag sjunkit från 70 procent 2016 till 55 procent 2025.
Ungefär en tredjedel av pensionärerna väljer numera att tjänstepensionen ska betalas ut inom tio år. Vilket innebär att pengarna ofta tar slut redan vid 70 till 75 års ålder.
”Då åker man ner på bara allmänpension, och snittet förra året var 16 400 kronor i månaden före skatt”, har Staffan Ström pensionsexpert på Alecta tidigare sagt till Realtid.
Missa inte: Snart sköter AI din pension – experterna varnar för fällorna. Realtid
Problemet förstärks av att dagens pensionärer ofta bär med sig stora skulder in i pensionen. Enligt Ström går många i pension med bolån på flera miljoner kronor. Vilket gör det svårt att klara sig på enbart den allmänna pensionen.
Äldreforskare ser det annorlunda
Från forskarhåll hörs dock en annan röst. Boo Johansson, professor emeritus vid Göteborgs universitet, menar att de traditionella pensionsråden missar hur livet faktiskt ser ut som pensionär.
”Det är i början du har kraft och intresse, inte minst för att resa och göra det du vill”, har Johansson sagt i en intervju med Dagens Nyheter.
Läs även: Bättre, men inte bra: Så ser svenskarna på pensionerna. Dagens PS
Loretta Platts, äldreforskare vid Stockholms universitet, instämmer och menar att många pensionärer prioriterar att kunna resa och vara aktiva medan båda makarna fortfarande är friska. Snarare än att ha pengar kvar vid 85 års ålder.
Medellivslängden ökar snabbare än många tror
Pensionsexperterna betonar att livslängden fortsätter att stiga i en takt som de flesta underskattar.
Enligt Ström ökar medellivslängden med tre och en halv timme per dygn, en siffra han beskriver som ”svindlande”.
Tanken på att planera sin ekonomi för att ”dö med noll” spricker på en grundläggande punkt, menar han: den förutsätter att man vet exakt när man ska dö.
Missa inte: Gömda pärlor lockar pensionärer – går att leva på 7 600 kronor. Realtid
Varannan kvinna som idag är 66 år väntas leva till 90, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten.
Ström pekar också på att bilden av pensionärslivet som uppdelat i en aktiv fas och en slutfas i vård är en förenkling.
Många 80- och 85-åringar lever fortfarande aktiva liv och har behov som kostar pengar, från städhjälp till taxi till barnbarnen.
Inga standardråd
Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, betonar att det inte finns några allmängiltiga svar. Den som har specifika planer de första åren kan ha skäl att ta ut pensionen snabbare. Men den som har små marginaler bör välja livsvarigt uttag.
”Bränner man av sin tjänstepension kan det sluta med att man till exempel måste söka bostadstillägg, och då blir man låst i sin bostad”, varnar han.
En positiv nyhet är att reglerna ändrades 2024 så att pensionärer numera kan förlänga sin utbetalningstid om de ångrar ett för kort uttag. Att korta ner uttagstiden går dock fortfarande inte.
Läs även: Ny riktålder – hundratusentals svenskar uppmanas agera nu. Dagens PS
Båda experterna rekommenderar att använda uttagsplaneraren på minpension.se för att simulera olika scenarion, och Svärdman uppmanar yngre att bygga en buffert på 300 000 till 500 000 kronor inför pensionen.