Fler tar ut pensionen direkt – lönar det sig?

Hos Alecta har andelen som väljer livslånga uttag sjunkit från 70 procent 2016 till 55 procent 2025.

Ungefär en tredjedel av pensionärerna väljer numera att tjänstepensionen ska betalas ut inom tio år. Vilket innebär att pengarna ofta tar slut redan vid 70 till 75 års ålder.

”Då åker man ner på bara allmänpension, och snittet förra året var 16 400 kronor i månaden före skatt”, har Staffan Ström pensionsexpert på Alecta tidigare sagt till Realtid.

Problemet förstärks av att dagens pensionärer ofta bär med sig stora skulder in i pensionen. Enligt Ström går många i pension med bolån på flera miljoner kronor. Vilket gör det svårt att klara sig på enbart den allmänna pensionen.

Äldreforskare ser det annorlunda

Från forskarhåll hörs dock en annan röst. Boo Johansson, professor emeritus vid Göteborgs universitet, menar att de traditionella pensionsråden missar hur livet faktiskt ser ut som pensionär.

”Det är i början du har kraft och intresse, inte minst för att resa och göra det du vill”, har Johansson sagt i en intervju med Dagens Nyheter.

Loretta Platts, äldreforskare vid Stockholms universitet, instämmer och menar att många pensionärer prioriterar att kunna resa och vara aktiva medan båda makarna fortfarande är friska. Snarare än att ha pengar kvar vid 85 års ålder.