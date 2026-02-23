Snart sköter AI din pension – experterna varnar för fällorna

Bredare tillgång – men inte utan risker

Internationellt ses AI som en möjlighet att demokratisera finansiell rådgivning.

Bara 35 procent av amerikanerna har en finansiell plan, enligt World Economic Forum, som pekar på höga kostnader, begränsad tillgång till rådgivare och obekvämlighet kring att diskutera ekonomi som huvudsakliga hinder.

I Europa uppger 82 procent att de har medel, eller låg, finansiell kunskap, trots att en majoritet säger sig ha ekonomiska mål.

AI-drivna verktyg kan bidra till att bryta dessa barriärer genom att analysera en hushålls hela ekonomiska bild och generera personanpassade strategier.

Tekniken kan anpassas efter olika livssituationer, från studielånstrategier för yngre sparare till skatteoptimering för förmögna klienter. En undersökning bland 300 finansiella rådgivare visade att 85 procent vunnit kunder tack vare modern teknik, enligt WEF.

Felmarginalen oroar

Men entusiasmen bör balanseras med försiktighet.

I Sverige uppger en av tre personer i 20-årsåldern att de skulle vända sig till AI för investeringsråd, enligt en undersökning från Finansinspektionen.

Samtidigt visar en studie från Investing in the Web att ChatGPT svarar helt eller delvis fel i 35 procent av fallen.

Privatekonomiexperten Pam Krueger, som skriver i Kiplinger, varnar för att blint förlita sig på AI-genererade råd.

Hon beskriver hur hon testade AI för sin egen hushållsbudget och upprepade gånger stötte på samma fel, trots rättningar. Krueger lyfter också fram att AI saknar förmågan att fånga upp den mänskliga dimensionen av ekonomisk rådgivning.

Mänsklig rådgivning fortfarande central

Kruegers råd till konsumenter: ställ frågor om hur rådgivaren använder AI, granska om rekommendationerna kontrolleras av en människa och säkerställ att datakällorna är tillförlitliga.

Arkwrights rapport varnar samtidigt för att pensionsbolag med föråldrad IT och otydligt kundvärde riskerar att bli irrelevanta i takt med att nya regelverk ställer ökade krav.

AI kommer att förändra spelplanen. Men tekniken ersätter inte nödvändigtvis behovet av mänskligt omdöme.