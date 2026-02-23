Inom fyra år väntas 80 procent av pensionsrådgivningen vara AI-driven. Men medan tekniken lovar billigare och mer tillgänglig rådgivning, höjs varningsröster om bristande träffsäkerhet och avsaknad av mänsklig förståelse.
Snart sköter AI din pension – experterna varnar för fällorna
Pensionsbranschen står inför ett paradigmskifte.
Enligt en ny rapport från konsultfirman Arkwright, framtagen av bland andra partnern Mats Langensjö, kommer AI inom kort att bli det dominerande verktyget inom pensionsrådgivningen.
Rapporten, som identifierar sex strukturella skiften inom pensionssystemen, slår fast att 80 procent av rådgivningen väntas vara AI-driven inom fyra år, med kapacitet att erbjuda analyser, simuleringar och löpande insikter, rapporterar Finanswatch.
Nya tider – nya krav
Tidpunkten är inte slumpmässig. Under det kommande decenniet beräknas 1,3 miljoner svenskar gå i pension, vilket innebär att 1 800 miljarder kronor successivt övergår till utbetalningsfas.
Det ställer nya krav på kapitalförvaltningen och Arkwright pekar på konkurrensfördelar för aktörer som tidigt antar AI-drivna modeller, som väntas ge mer skalbar och kostnadseffektiv rådgivning.
Bredare tillgång – men inte utan risker
Internationellt ses AI som en möjlighet att demokratisera finansiell rådgivning.
Bara 35 procent av amerikanerna har en finansiell plan, enligt World Economic Forum, som pekar på höga kostnader, begränsad tillgång till rådgivare och obekvämlighet kring att diskutera ekonomi som huvudsakliga hinder.
I Europa uppger 82 procent att de har medel, eller låg, finansiell kunskap, trots att en majoritet säger sig ha ekonomiska mål.
AI-drivna verktyg kan bidra till att bryta dessa barriärer genom att analysera en hushålls hela ekonomiska bild och generera personanpassade strategier.
Tekniken kan anpassas efter olika livssituationer, från studielånstrategier för yngre sparare till skatteoptimering för förmögna klienter. En undersökning bland 300 finansiella rådgivare visade att 85 procent vunnit kunder tack vare modern teknik, enligt WEF.
Felmarginalen oroar
Men entusiasmen bör balanseras med försiktighet.
I Sverige uppger en av tre personer i 20-årsåldern att de skulle vända sig till AI för investeringsråd, enligt en undersökning från Finansinspektionen.
Samtidigt visar en studie från Investing in the Web att ChatGPT svarar helt eller delvis fel i 35 procent av fallen.
Privatekonomiexperten Pam Krueger, som skriver i Kiplinger, varnar för att blint förlita sig på AI-genererade råd.
Hon beskriver hur hon testade AI för sin egen hushållsbudget och upprepade gånger stötte på samma fel, trots rättningar. Krueger lyfter också fram att AI saknar förmågan att fånga upp den mänskliga dimensionen av ekonomisk rådgivning.
Mänsklig rådgivning fortfarande central
Kruegers råd till konsumenter: ställ frågor om hur rådgivaren använder AI, granska om rekommendationerna kontrolleras av en människa och säkerställ att datakällorna är tillförlitliga.
Arkwrights rapport varnar samtidigt för att pensionsbolag med föråldrad IT och otydligt kundvärde riskerar att bli irrelevanta i takt med att nya regelverk ställer ökade krav.
AI kommer att förändra spelplanen. Men tekniken ersätter inte nödvändigtvis behovet av mänskligt omdöme.