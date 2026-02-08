Ta inte ut hela pensionen direkt – du lever troligen längre än du tror

Glöm inte åren mellan 75 och 85

En vanlig förenkling i diskussionen om pension är att man tänker sig två faser: de aktiva första åren och den sista tiden i vård. Men det finns ett stort mellanskikt som lätt hamnar i skymundan.

”Många av de som är i 80- och 85-årsåldern idag lever aktiva liv. De går på bio, träffar vänner, sjunger i kör, är aktiva i föreningar – och var åttonde 80-åring jobbar faktiskt i någon utsträckning. De reser kanske inte jorden runt men åker ibland iväg en vecka till värmen eller tar åtminstone en tur till Helsingfors någon gång om året”, säger Ström.

Missa inte: Pensionskrisen få talar om – “när du inte längre behövs”. E55

Han lyfter också fram att pensionärer som blir äldre ofta har andra behov än resor och restaurangbesök.

”De säger att det är väldigt värdefullt att till exempel ha råd med att någon kommer och städar. Eller att kunna unna sig en taxi till barnbarnen på julafton och inte behöva stå och vänta på bussen. Andra vill flytta till ett modernare boende för att slippa renoveringar och underhåll, och det kostar ofta pengar”.

ANNONS

En tredjedel tar ut pensionen på tio år

Statistik visar att en växande andel väljer tidsbegränsade uttag av tjänstepensionen.

Hos Alecta har andelen som tar ut pensionen livslångt sjunkit från 70 procent 2016 till 55 procent 2025. Ungefär en tredjedel väljer att tjänstepensionsutbetalningarna ska ta slut inom tio år.

”Det innebär att många kommer att vara bara mellan 70 och 75 när tjänstepensionspengarna slutar betalas ut. Då åker man ner på bara allmänpension, och snittet förra året var 16 400 kronor i månaden före skatt”, säger Staffan Ström.

Läs även: Årets globalfond slår index: Vägrar vara långsiktiga. Realtid

Han tillägger att dagens pensionärer ofta har skulder med sig in i pensionen på ett helt annat sätt än tidigare generationer.

”Nu går människor pension med två, tre, fyra, ibland fem miljoner i bolån. Då kommer man inte att klara sig på 16 400 före skatt som är den genomsnittliga allmänna pensionen i Sverige”.

Det finns inga standardlösningar

ANNONS

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, betonar att det inte finns något allmängiltigt råd som passar alla.

”I den här frågan tycker jag inte det finns några standardråd. Det är högst individuellt hur man ska fundera kring hur man ska ta ut sin pension och vilka pensionärsprojekt man har”, säger han till Realtid.

Missa inte: Livskris, orolig omvärld och Sveriges nya fattigpensionärer. E55

Svärdman pekar på att det finns flera legitima skäl att ta ut pensionen snabbare, exempelvis om man får ett allvarligt sjukdomsbesked eller har specifika planer som kräver mer kapital under de första åren.

”Får de här projekten kräva lite högre intäkter kan det vara skäl att fundera på en femtonårsperiod. Sen efter 15 år kanske man kallt kan kalkylera med att man går från go-go-fas till slow-go-fas”.

Men han varnar också för att de som har små marginaler löper störst risk.

”Den som har små marginaler ska faktiskt ha livsvarigt uttag. Bränner man av sin tjänstepension kan det sluta med att man till exempel måste söka bostadstillägg, och då blir man låst i sin bostad”.

Möjligt att ändra sig sedan förra året

ANNONS

En nyhet från 2024 är att det numera går att förlänga utbetalningstiden om man ångrar sig.

”Förut var det lagt kort ligger som gällde. Nu kan du förlänga utbetalningstiden om du ångrar ett kortvarigt uttag. Det som redan har betalats ut är borta, men de pengar som finns kvar kan du sprida ut på längre tid”, förklarar Staffan Ström.

Läs även: Pensionen kan bli svår att leva på – äldre har det inte längre sämst. Dagens PS

Att korta ner uttagstiden går dock fortfarande inte, av rent försäkringstekniska skäl. Men enligt Håkan Svärdman finns det bolag som kanske kan ändra sig även i den frågan i framtiden. Även om inget sagts ännu

Experternas råd: Testa dig fram

Båda experterna rekommenderar att använda uttagsplaneraren på minpension.se för att simulera olika scenarion.

”Där kan du testa hur vill jag ta ut mina pensioner så att jag både kan unna mig lite extra de första åren men också har en plan för hur jag ska leva längre fram”, säger Staffan Ström.

Håkan Svärdman lägger till ett konkret råd för framtiden:

ANNONS

”Den som är lite yngre idag bör ha en ekonomisk buffert på 300 000 till 500 000 kronor. Riktåldern kommer att vara 70 framöver, och om man tvingas sluta vid 67 får man väsentligt sämre pension”.

Så funkar svenska pensionssystemet Det svenska pensionssystemet består av tre delar: 1) Allmän pension (statlig) Inkomstpension: 16 % av lönen upp till taket.

Premiepension: 2,5 % som du själv kan placera i fonder. 2) Tjänstepension (via jobbet) Betalas av arbetsgivaren enligt kollektivavtal.

Extra viktig för inkomster över taket i den allmänna pensionen. 3) Eget sparande (frivilligt) Sparande i t.ex. ISK eller kapitalförsäkring.