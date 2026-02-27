Grannländer bättre på guld och AI – vi får trösta oss på Grand Hôtel

Kort efter OS-veckorna är det här med att känna sig sämre än grannländerna allt för bekant. Trots att Sverige presterar sitt bästa OS någonsin får vi inte ens ihop hälften av deras medaljer.

Ett annat land som är bättre på att producera guld är Finland. Men inte på OS, utan i landets gruvnäring. Där finns nämligen Europas största guldgruva.

Och vår sydliga granne, Danmark, ser ut att klå oss på ett område där Sverige borde vara en given nordisk ledare. Danmark är på god väg att köra om Sverige i AI-racet.

Nedan summeras några av veckans mest anmärkningsvärda nyheter på Realtid.

Finland hämtar guld ur Europas största gruva

Veckan på Realtid började med en artikel om Europas största guldgruva i finska Lappland. Undertecknad fascineras av Nordens gruvnäring och min egen nyfikenhet slutade med en artikel om den imponerande guldjätten i norra Finland.

Kittilägruvan drivs av det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle. 2020 producerade gruvan över 6 ton guld, vilket då var rekord, enligt gruvans sida på Wikipedia.

Europas största guldgruva finns närmre än du kanske tror, och står för en betydande del av den totala guldproduktionen i hemlandet. (Kollage: Realtid / Canva)

Och i fjol, 2025, värderades guldet i gruvan (omkring 3,4 miljoner uns) till över 100 miljarder kronor, enligt Express.uk, då i fjolårets guldpriser.

Inte konstigt då att Finland producerar omkring 30 procent mer guld än Sverige varje år.