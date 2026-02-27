Sverige producerar både guld genom gruvor och AI-tjänster genom världskända startups. Men Finland klår oss i guldproduktion och danskarna är på väg att bli bättre på AI.
Grannländer bättre på guld och AI – vi får trösta oss på Grand Hôtel
Kort efter OS-veckorna är det här med att känna sig sämre än grannländerna allt för bekant. Trots att Sverige presterar sitt bästa OS någonsin får vi inte ens ihop hälften av deras medaljer.
Ett annat land som är bättre på att producera guld är Finland. Men inte på OS, utan i landets gruvnäring. Där finns nämligen Europas största guldgruva.
Och vår sydliga granne, Danmark, ser ut att klå oss på ett område där Sverige borde vara en given nordisk ledare. Danmark är på god väg att köra om Sverige i AI-racet.
Nedan summeras några av veckans mest anmärkningsvärda nyheter på Realtid.
Finland hämtar guld ur Europas största gruva
Veckan på Realtid började med en artikel om Europas största guldgruva i finska Lappland. Undertecknad fascineras av Nordens gruvnäring och min egen nyfikenhet slutade med en artikel om den imponerande guldjätten i norra Finland.
Kittilägruvan drivs av det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle. 2020 producerade gruvan över 6 ton guld, vilket då var rekord, enligt gruvans sida på Wikipedia.
Och i fjol, 2025, värderades guldet i gruvan (omkring 3,4 miljoner uns) till över 100 miljarder kronor, enligt Express.uk, då i fjolårets guldpriser.
Inte konstigt då att Finland producerar omkring 30 procent mer guld än Sverige varje år.
Danmark går mot nordiskt guld i AI
Danmark kör om Sverige i AI-racet, skrev Johan Colliander tidigare i veckan. Sverige har med Lovable, Legora och Tandem Health några av Nordens mest omtalade AI-bolag. Men på andra fronter tappar vi mark.
Danmark har tagit ledningen i den nordiska AI-användningen. 24 procent av danska kontorsarbetare använder generativ AI dagligen, jämfört med 17 procent i Finland och 14 procent i Sverige.
”Vi ser ett mönster där syftet påverkar vanan. När AI blir ett verktyg för bättre resultat, inte bara snabbare leverans, blir det en del av yrkesskickligheten. Risken i Sverige är att artificiell intelligens reduceras till ett effektivitetsknep i stället för ett kompetenslyft”, säger Niklas Liedholm, Head of AI på Solita Sverige, i en kommentar till Realtid.
Mer än ett hotell
Vi lämnar grannländernas framgångar och rör oss mot ett av huvudstadens landmärken. Viggo Cavling pratade med Grand Hôtels vd Pia Djupmark om hennes tolv år på posten som högsta chef för Sveriges mest mytomspunna hotell.
Grand är scenen där näringslivet, politiken och kapitalet passerar revy. En middag i restaurangen kan följas av ett spontant möte i Cadierbaren med några av landets tyngsta makthavare. Men vilka som bor där talar hon inte om. Diskretion är hårdvaluta.
Ryska ekonomins kräftgång
I veckan har vi även noterat fyraårsdagen för kriget i Ukraina. I samband med detta har Karin Andersen uppmärksammat det besvärliga läget i den ryska ekonomin. Även om man lär undvika total kollaps även i år fortsätter besvären att ansamlas.
Kreml driver nu i praktiken två ekonomier. Försvarsindustrin får resurser, arbetskraft och politiskt stöd. Den civila ekonomin tappar både kapital och kompetens, rapporterar Fortune.
Vegokrisen
Och för att avsluta med något helt annat landar vi i vegokrisen. Intresset för vegetariska substitut minskar när allt fler konsumenter ifrågasätter ultraprocessat.
Johannes Stenlund har lyft amerikanska trender i en artikel som tar avstamp i motgångar för köttalternativet ”beyond meat” och fortsätter med den långvariga motgången för svenska Oatly.
Hälsotrenden har svängt mot så kallad hel och minimalt processad mat, medan växtbaserade köttsubstitut ofta klassas som ultraprocessade livsmedel på grund av många ingredienser och industriella tillverkningsmetoder.