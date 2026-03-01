Uppsägningar och stämningar i miljardkonkursens spår

First Brands meddelade anställda inom sin eftermarknadsverksamhet att flera potentiella finansieringskällor ”plötsligt och oväntat” föll bort under de senaste dagarna.

Läs även: Efter konkursen: Grundaren stäms på miljarder för bedrägeri. Realtid

Företaget har inte lyckats säkra vare sig finansiering eller en köpare för att fortsätta merparten av sin verksamhet.

”Även om vissa externa parter slutligen beslutade att finansiera specifika affärsområden, kunde företaget tyvärr inte få något åtagande att finansiera den sammantagna verksamheten”, skriver bolaget i ett brev till de uppsagda, enligt Wall Street Journal.

Har levt på nödfinansiering

Företaget har i veckor balanserat på gränsen till likvidation och överlevt tack vare nödfinansiering från fordonskunder som Ford, General Motors och Harley-Davidson.

First Brands uppmärksammade konkurs har fått flera aktörer på Wall Street att fundera över vad som gick snett. (Foto: Richard Drew/AP/TT).

Dessa kunder har tillhandahållit veckovis finansiering för att säkra produktionen av reservdelar som är avgörande för deras fordon.

ANNONS

Missa inte: Investmentbanken: Vi blev lurade av First Brands. Dagens PS

De så kallade originalutrustningsverksamheterna kommer att fortsätta, men övriga delar av bolaget saknar finansiering för att drivas vidare.

Redan förra månaden meddelade First Brands att delar av den nordamerikanska verksamheten skulle avvecklas, inklusive eftermarknadstillverkaren Cardone och tändstiftsproducenten Autolite.