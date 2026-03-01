Det konkursade amerikanska bildelsföretaget First Brands Group har varslat anställda efter att potentiella köpare och finansiärer dragit sig ur. Samtidigt har investmentbanken Jefferies stämts av investerare som hävdar att de lurades att investera i en fond kopplad till bolaget.
Uppsägningar och stämningar i miljardkonkursens spår
First Brands meddelade anställda inom sin eftermarknadsverksamhet att flera potentiella finansieringskällor ”plötsligt och oväntat” föll bort under de senaste dagarna.
Företaget har inte lyckats säkra vare sig finansiering eller en köpare för att fortsätta merparten av sin verksamhet.
”Även om vissa externa parter slutligen beslutade att finansiera specifika affärsområden, kunde företaget tyvärr inte få något åtagande att finansiera den sammantagna verksamheten”, skriver bolaget i ett brev till de uppsagda, enligt Wall Street Journal.
Har levt på nödfinansiering
Företaget har i veckor balanserat på gränsen till likvidation och överlevt tack vare nödfinansiering från fordonskunder som Ford, General Motors och Harley-Davidson.
Dessa kunder har tillhandahållit veckovis finansiering för att säkra produktionen av reservdelar som är avgörande för deras fordon.
De så kallade originalutrustningsverksamheterna kommer att fortsätta, men övriga delar av bolaget saknar finansiering för att drivas vidare.
Redan förra månaden meddelade First Brands att delar av den nordamerikanska verksamheten skulle avvecklas, inklusive eftermarknadstillverkaren Cardone och tändstiftsproducenten Autolite.
Jefferies stäms för bedrägeri
Parallellt med uppsägningarna har investmentbanken Jefferies stämts av investerare i en domstol i New York.
Enligt stämningsansökan, som Reuters rapporterar om, hävdar investerarna Eugenia II och Eugenia III Investment Holdings att Jefferies och dess fond Point Bonita Capital vilseledde dem att investera 25 miljoner dollar i fonden.
Investerarna menar att Jefferies felaktigt påstod sig ha kontroll över fordringar köpta från First Brands, samtidigt som bildelsföretaget i praktiken kontrollerade pengarna och dubbelbelånade säkerheter samt manipulerade fakturor.
Investerarna kräver minst 18,4 miljoner dollar i ersättning.
Jefferies har tillbakavisat anklagelserna.
”Jefferies begick entydigt inget bedrägeri. Vi kommer att kraftfullt försvara oss mot dessa grundlösa krav och förväntar oss att vinna på saklig grund”, säger en talesperson för banken till Reuters.
Jefferies hade via sin fond Point Bonita en exponering mot First Brands på cirka 715 miljoner dollar i fordringar.
Bedrägerianklagelser mot grundaren
First Brands grundare Patrick James och hans bror Edward James åtalades förra månaden i Manhattan för bedrägeri och konspiration i samband med bolagets kollaps.
Patrick James åtalas även för att ha drivit en fortlöpande finansbrottsverksamhet. Bröderna har nekat till anklagelserna.
Redan i november stämde First Brands själva sin grundare och hävdade att han orsakat att företaget ådrog sig skulder på minst 2,3 miljarder dollar baserat på obefintliga eller förfalskade fakturor.
Fonder med exponering drabbade
Konkursen har fått även i fondvärlden.
Enligt Morningstar hade flera fonder exponering mot First Brands skulder innan konkursen, även om positionerna generellt var blygsamma.
Under 15 handelsdagar i september förlorade ett av företagets lån nästan två tredjedelar av sitt värde, vilket understryker riskerna med belånade krediter.
Jefferies aktie har tappat kraftigt sedan skandalen blev känd. Aktien föll omkring en fjärdedel av sitt värde under en månad, samtidigt som investerare flydde amerikanska regionalbanker av oro för kreditförluster.
Händelserna kring First Brands har väckt bredare frågor om riskhanteringen inom den snabbt växande marknaden för privat kredit.
En domare i Houston har beordrat de pågående medlingsförhandlingarna mellan First Brands och dess långivare att avslutas.