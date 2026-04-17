Sveriges befolkning växer – men allt färre föds

Det visar SCB:s nya befolkningsframskrivning för perioden 2026–2070.

Tillväxten förklaras dock inte av födelseöverskott.

Missa inte: Jättetappet – tyskarna blir allt färre. Realtid

Tvärtom beräknas fler dö än födas under perioden, totalt väntas 30 000 fler avlida än föds. Det är invandringen som bär upp folkökningen. SCB räknar med att 200 000 fler invandrar än utvandrar under de närmaste tio åren.

Födelsetalen fortsätter nedåt

År 2025 föddes 97 500 barn, det lägsta antalet sedan 2002. Enligt framskrivningen bottnar trenden år 2028, då antalet beräknas sjunka till 95 000.

Att barnafödandet minskar trots att det beräknas föda fler barn per kvinna förklaras av att antalet kvinnor i barnafödande åldrar krymper.

Läs även: En femtedel av Sveriges seniorer jobbar. Dagens PS

Samtidigt ökar antalet äldre kraftigt. De närmaste tio åren beräknas gruppen över 85 år växa med 179 000 personer, från 304 000 till 483 000.

Det förklaras dels av att 40-talisterna nu uppnår den åldern, dels av en fortsatt stigande medellivslängd. Kvinnors medellivslängd väntas öka från 85,5 till 86,3 år, och mäns från 82,5 till 83,5 år.