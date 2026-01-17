Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt.
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen.
Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste decenniet, fem gånger snabbare än EU-genomsnittet.
Omkring 27 procent av de som bor i Schweiz saknar schweiziskt medborgarskap.
Överbelastat samhälle
Enligt Bloomberg har missnöjet drivits av skyhöga hyror, trafikstockningar och överbelastade kollektivtrafik och sjukvård.
”Vår kollektivtrafik och motorvägar är vid kapacitetsgränsen, akutmottagningarna är överbelastade”, säger Angel Okaside, en 22-årig sjuksköterska och SVP-politiker från Thun, till tidningen.
En decemberundersökning visade att 48 procent av väljarna stödjer förslaget, medan 41 procent motsätter sig det.
Detta trots att både regeringen och stora delar av näringslivet varnar för allvarliga ekonomiska konsekvenser.
Trappstegsmodell ska hindra befolkningsökning
Förslaget innebär en trappstegsmodell som aktiveras när olika befolkningsnivåer nås.
Vid 9,5 miljoner invånare skulle asylsökande och anhöriga till utländska medborgare nekas inresa. Om gränsen på 10 miljoner passeras skulle Schweiz slutligen kunna tvingas lämna det fria rörlighetsavtalet med EU.
Detta skulle få dramatiska följder.
EU är mottagare av ungefär hälften av schweizisk export, och avtalet med unionen är avgörande för landets ekonomi.
Näringslivsorganisationen Economiesuisse varnar för en brist på 430 000 arbetare fram till 2040 som inte kan fyllas utan invandring. UBS vd Sergio Ermotti betonar att landet måste kunna rekrytera utländsk arbetskraft.
Läkemedelsjätten Roche, som sysselsätter 15 000 personer från 120 nationer i Schweiz, varnar att initiativet ”äventyrar de bilaterala avtalen med EU och därmed Schweiz välstånd”.
Skulle minska trycket enligt förespråkare
Supportrarna hävdar att lägre bostadskostnader och minskad press på infrastruktur skulle kompensera för ekonomiska nackdelar.
Den socialdemokratiske partisekreteraren Cédric Wermuth menar dock att nära relationer med Europa saknar alternativ.
”Peking, Moskva och Washington är helt enkelt inte pålitliga partner”, säger han till Bloomberg.
Omröstningen väntas äga rum under 2026 och blir ett avgörande test för hur Schweiz väger ekonomisk framgång mot nationell identitet och livskvalitet.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
