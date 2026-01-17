17 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Makro

Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak

Karin Keller-Sutter är förbundspresident i Schweiz. (Foto: Angelina Katsanis/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen.

Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste decenniet, fem gånger snabbare än EU-genomsnittet.

Missa inte: Telefonsamtalet som krossade Schweiz – nu hotar recession. Realtid

Omkring 27 procent av de som bor i Schweiz saknar schweiziskt medborgarskap.

Överbelastat samhälle

Enligt Bloomberg har missnöjet drivits av skyhöga hyror, trafikstockningar och överbelastade kollektivtrafik och sjukvård.

”Vår kollektivtrafik och motorvägar är vid kapacitetsgränsen, akutmottagningarna är överbelastade”, säger Angel Okaside, en 22-årig sjuksköterska och SVP-politiker från Thun, till tidningen.

Läs även: Storbankens vd lämnar – mitt i konflikt med regeringen. Dagens PS

ANNONS

En decemberundersökning visade att 48 procent av väljarna stödjer förslaget, medan 41 procent motsätter sig det.

Detta trots att både regeringen och stora delar av näringslivet varnar för allvarliga ekonomiska konsekvenser.

ANNONS

Trappstegsmodell ska hindra befolkningsökning

Förslaget innebär en trappstegsmodell som aktiveras när olika befolkningsnivåer nås.

Vid 9,5 miljoner invånare skulle asylsökande och anhöriga till utländska medborgare nekas inresa. Om gränsen på 10 miljoner passeras skulle Schweiz slutligen kunna tvingas lämna det fria rörlighetsavtalet med EU.

Missa inte: Identitetskris för Schweiz – riskerar att halka efter. Realtid

Detta skulle få dramatiska följder.

EU är mottagare av ungefär hälften av schweizisk export, och avtalet med unionen är avgörande för landets ekonomi.

ANNONS

Näringslivsorganisationen Economiesuisse varnar för en brist på 430 000 arbetare fram till 2040 som inte kan fyllas utan invandring. UBS vd Sergio Ermotti betonar att landet måste kunna rekrytera utländsk arbetskraft.

Läkemedelsjätten Roche, som sysselsätter 15 000 personer från 120 nationer i Schweiz, varnar att initiativet ”äventyrar de bilaterala avtalen med EU och därmed Schweiz välstånd”.

Skulle minska trycket enligt förespråkare

Supportrarna hävdar att lägre bostadskostnader och minskad press på infrastruktur skulle kompensera för ekonomiska nackdelar.

Den socialdemokratiske partisekreteraren Cédric Wermuth menar dock att nära relationer med Europa saknar alternativ.

”Peking, Moskva och Washington är helt enkelt inte pålitliga partner”, säger han till Bloomberg.

Omröstningen väntas äga rum under 2026 och blir ett avgörande test för hur Schweiz väger ekonomisk framgång mot nationell identitet och livskvalitet.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BefolkningBefolkningsutvecklinginvandringSchweiz
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS