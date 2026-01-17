Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak

Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen.

Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste decenniet, fem gånger snabbare än EU-genomsnittet.

Omkring 27 procent av de som bor i Schweiz saknar schweiziskt medborgarskap.

Överbelastat samhälle

Enligt Bloomberg har missnöjet drivits av skyhöga hyror, trafikstockningar och överbelastade kollektivtrafik och sjukvård.

”Vår kollektivtrafik och motorvägar är vid kapacitetsgränsen, akutmottagningarna är överbelastade”, säger Angel Okaside, en 22-årig sjuksköterska och SVP-politiker från Thun, till tidningen.

En decemberundersökning visade att 48 procent av väljarna stödjer förslaget, medan 41 procent motsätter sig det.

Detta trots att både regeringen och stora delar av näringslivet varnar för allvarliga ekonomiska konsekvenser.