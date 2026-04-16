Fem timmar om dagen. Så mycket tillbringar en genomsnittlig tonåring i USA på sociala medier. Det kopplas nu till en mätning av psykisk hälsa.
Unga amerikaner mår sämre – kopplas till skärmar
Unga i USA upplever en kraftig nedgång i välbefinnande, enligt den senaste upplagan av World Happiness Report.
Trots att landet som helhet placerar sig på plats 23 i världen är situationen betydligt sämre för åldersgruppen 15 till 24 år, som rankas långt ner i den globala jämförelsen.
Utvecklingen beskrivs av forskare som en tydlig försämring över tid, där unga i flera engelskspråkiga länder – inklusive USA, Kanada och Australien – uppvisar särskilt låga nivåer av livstillfredsställelse.
Tillbringar mycket tid på sociala medier
En central förklaring är den snabba spridningen av smartphones och sociala medier sedan början av 2010-talet.
Studier visar att omfattande användning har en direkt koppling till sämre självskattat välbefinnande.
Tonåringar i USA tillbringar i genomsnitt omkring fem timmar per dag på sociala plattformar, vilket enligt forskningen är tillräckligt för att påverka livskvaliteten negativt, skriver CNBC.
Även kostvanor lyfts fram som en bidragande orsak. En stor andel av ungas kaloriintag kommer från ultraprocessad mat, vilket enligt forskning kan påverka både humör och förmågan att hantera stress.
Svagare familjebland bland yngre
Samtidigt har sociala relationer försvagats över generationer. Unga rapporterar färre nära vänskaper och svagare familjeband, vilket minskar tillgången till socialt stöd.
Vid sidan av dessa mer konkreta faktorer pekar forskare på bredare samhällsutmaningar.
Oro för arbetsmarknaden, stigande utbildningskostnader, bostadsbrist, klimatförändringar och ökad politisk polarisering bidrar sammantaget till en mer osäker framtidsbild.
Går att förbättra på individnivå
Kombinationen av dessa faktorer beskrivs som en belastande helhet som påverkar ungas psykiska välbefinnande.
Trots den negativa utvecklingen betonar forskare att förändring är möjlig. En minskning av skärmtid, mer fysisk aktivitet och ökad social interaktion lyfts fram som åtgärder som kan förbättra situationen på individnivå.
Samtidigt understryks behovet av bredare samhällsinsatser för att vända trenden. Utvecklingen bland unga ses som en varningssignal, inte bara för USA utan för flera västländer där liknande mönster börjar framträda.
