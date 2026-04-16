Unga amerikaner mår sämre – kopplas till skärmar

Unga i USA upplever en kraftig nedgång i välbefinnande, enligt den senaste upplagan av World Happiness Report.

Trots att landet som helhet placerar sig på plats 23 i världen är situationen betydligt sämre för åldersgruppen 15 till 24 år, som rankas långt ner i den globala jämförelsen.

Utvecklingen beskrivs av forskare som en tydlig försämring över tid, där unga i flera engelskspråkiga länder – inklusive USA, Kanada och Australien – uppvisar särskilt låga nivåer av livstillfredsställelse.

Tillbringar mycket tid på sociala medier

En central förklaring är den snabba spridningen av smartphones och sociala medier sedan början av 2010-talet.

Studier visar att omfattande användning har en direkt koppling till sämre självskattat välbefinnande.

Tonåringar i USA tillbringar i genomsnitt omkring fem timmar per dag på sociala plattformar, vilket enligt forskningen är tillräckligt för att påverka livskvaliteten negativt, skriver CNBC.

Även kostvanor lyfts fram som en bidragande orsak. En stor andel av ungas kaloriintag kommer från ultraprocessad mat, vilket enligt forskning kan påverka både humör och förmågan att hantera stress.