Tyskland dras redan med en hackande tillväxt. Nu kommer ytterligare en problematisk nyhet för landet.
Jättetappet – tyskarna blir allt färre
Många länder kämpar med minskade befolkningar, och nu visar det sig att Tyskland är i en knivigare sits än trott.
Landets befolkning väntas minska med nära fem procent fram till 2050.
Det är en betydligt kraftigare nedgång än tidigare beräkningar visat, vilket framgår av en ny analys från det München-baserade forskningsinstitutet Ifo Institute.
Lär få stora konsekvenser
Enligt den uppdaterade prognosen kommer landets folkmängd att sjunka med drygt fyra miljoner personer till omkring 79 miljoner invånare år 2050.
Det skulle innebära den lägsta nivån sedan början av 1990-talet, skriver Financial Times.
Bakom revideringen ligger nya siffror från Statistisches Bundesamt, som nu uppskattar befolkningen till 83 miljoner år 2025, jämfört med tidigare antaganden om 85 miljoner.
Den demografiska förändringen väntas få omfattande konsekvenser för Europas största ekonomi.
Pensionssystemet under press
Antalet personer i arbetsför ålder, mellan 20 och 66 år, beräknas minska med omkring 12 procent fram till mitten av seklet. Samtidigt väntas antalet pensionärer öka med mer än 20 procent.
Kombinationen riskerar att förvärra den redan svaga långsiktiga tillväxten, som beräknas ligga kring 0,4 procent per år.
Särskilt det tyska pensionssystemet, som bygger på att dagens arbetstagare finansierar dagens pensionärer, kan hamna under ökad press.
Ännu högre kostnader
Staten lägger redan i dag omkring en fjärdedel av sin budget på att stötta pensionssystemet, och kostnaderna väntas stiga ytterligare när andelen äldre ökar.
Även hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen påverkas när befolkningen åldras snabbare än väntat, vilket Reuters har rapporterat om.
Forskarna bakom studien uppmanar därför politiker att anpassa reformer och investeringar till den accelererande demografiska utvecklingen.
Tuffast i östra Tyskland
En viktig orsak till den skarpare nedgången är lägre invandring än tidigare prognoser räknat med. Nettomigrationen uppgick 2025 till omkring 225 000 personer, betydligt under tidigare uppskattningar.
Även på längre sikt väntas invandringen ligga på cirka 250 000 personer per år, vilket inte räcker för att fullt ut kompensera för låga födelsetal.
Nedgången väntas slå hårdast mot östra Tyskland, medan större städer i västra delen av landet påverkas mindre.
