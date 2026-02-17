Jättetappet – tyskarna blir allt färre

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Många länder kämpar med minskade befolkningar, och nu visar det sig att Tyskland är i en knivigare sits än trott.

Landets befolkning väntas minska med nära fem procent fram till 2050.

Det är en betydligt kraftigare nedgång än tidigare beräkningar visat, vilket framgår av en ny analys från det München-baserade forskningsinstitutet Ifo Institute.

Lär få stora konsekvenser

Enligt den uppdaterade prognosen kommer landets folkmängd att sjunka med drygt fyra miljoner personer till omkring 79 miljoner invånare år 2050.

Det skulle innebära den lägsta nivån sedan början av 1990-talet, skriver Financial Times.

Bakom revideringen ligger nya siffror från Statistisches Bundesamt, som nu uppskattar befolkningen till 83 miljoner år 2025, jämfört med tidigare antaganden om 85 miljoner.

Den demografiska förändringen väntas få omfattande konsekvenser för Europas största ekonomi.