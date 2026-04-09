Oljetankers i kö vid Hormuzsundet – ett riskfyllt test

Cospearl Lake och He Rong Hai, bevakas noga. Om de lyckas passera blir de de första stora icke‑iranska oljetankers som testar vapenvilan i praktiken.

Sundet har varit osäkert i veckor. Konflikten mellan USA och Iran har begränsat all trafik. Varje fartyg som lämnar vattnet ses som ett prov på vapenvilans hållbarhet.

För Kina innebär en passage inte bara ett sätt att säkra energiflöden, utan fungerar också som en geopolitisk signal om landets roll i Mellanöstern och internationella energimarknader.

Läs också: Fransk framgång: Först genom Hormuzsundet -Realtid

Fortsatt Iransk kontroll

Iran kontrollerar fortfarande trafiken i hormuzsundet. Rekommenderade rutter har skickats ut, men flera fartyg har vänt i sista stund. Osäkerheten kvarstår, och internationella rederier planerar försiktigt.

Kinas beslut att ställa sina tankers här markerar landets vilja att säkra energiflöden samtidigt som man testar vapenvilan.

Hormuzsundets globala betydelse

Hormuzsundet är avgörande för världens energi. Cirka 20 procen av all råolja och LNG passerar här.

Om tankers tar sig igenom Hormuzsundet kan olje- och gasflöden stabiliseras. Det kan också påverka priser och internationell handel.

Missa inte: Experter: Finns ingen snabb lösning på krisen i Hormuzsundet. Realtid