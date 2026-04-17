Havsnivåerna kryper stadigt uppåt. Det kan utgöra ett existentiellt hot mot Venedig som nu utforskar en flytt som alternativ.
Venedig kan behöva göra som Kiruna – om vattnet stiger
Den italienska staden Venedig står inför ett allt mer akut hot från stigande havsnivåer, enligt en ny vetenskaplig studie.
Forskare varnar för att inga långsiktiga lösningar kan bevara staden i dess nuvarande form.
Det väcker frågan om staden helt enkelt kan behöva flyttas.
Kan stiga med minst en halv meter
Studien, publicerad i Scientific Reports, analyserar möjliga anpassningsstrategier baserat på scenarier från Intergovernmental Panel on Climate Change.
Resultaten visar att även vid begränsade utsläpp kan havsnivån stiga med minst en halv meter fram till år 2100, vilket skulle kräva omfattande skyddsåtgärder, skriver Euronews.
Venedig har länge varit utsatt för återkommande översvämningar, en utveckling som accelererat under de senaste 150 åren. Stadens läge i en grund lagun gör den särskilt sårbar för högvatten och stormar från Adriatiska havet.
Kombinationen av stigande hav, kraftigare väderfenomen och att marknivån sjunker med omkring en millimeter per år förvärrar situationen ytterligare.
Undersöker potentiella lösningar
Forskare pekar på flera möjliga åtgärder. Traditionella skyddsvallar kan bli nödvändiga redan vid måttliga havsnivåhöjningar, medan mer omfattande lösningar som att stänga lagunen med en massiv barriär kan krävas på längre sikt.
En sådan konstruktion skulle kunna skydda staden även vid betydligt högre vattennivåer, men innebär mycket stora kostnader och tekniska utmaningar.
Trots detta bedöms även de mest avancerade skydden ha begränsad livslängd. Vid extrema scenarier, där havsnivån stiger med flera meter under kommande sekler, kan det bli aktuellt att flytta både invånare och delar av stadens kulturarv.
Flera har liknande problem
En sådan åtgärd skulle vara både logistiskt komplex och ekonomiskt mycket kostsam.
Problemet är inte unikt för Venedig. Lågt liggande kustområden världen över, från ö-nationer till delar av Nederländerna, står inför liknande utmaningar.
Venedig betraktas dock som ett särskilt känsligt fall på grund av sitt historiska och kulturella värde.
En central slutsats i studien är att planering måste påbörjas långt i förväg. Storskaliga infrastruktursatsningar kan ta flera decennier att genomföra, samtidigt som osäkerheten kring klimatutvecklingen kvarstår.
