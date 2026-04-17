Venedig kan behöva göra som Kiruna – om vattnet stiger

Den italienska staden Venedig står inför ett allt mer akut hot från stigande havsnivåer, enligt en ny vetenskaplig studie.

Forskare varnar för att inga långsiktiga lösningar kan bevara staden i dess nuvarande form.

Det väcker frågan om staden helt enkelt kan behöva flyttas.

Kan stiga med minst en halv meter

Studien, publicerad i Scientific Reports, analyserar möjliga anpassningsstrategier baserat på scenarier från Intergovernmental Panel on Climate Change.

Resultaten visar att även vid begränsade utsläpp kan havsnivån stiga med minst en halv meter fram till år 2100, vilket skulle kräva omfattande skyddsåtgärder, skriver Euronews.

Venedig har länge varit utsatt för återkommande översvämningar, en utveckling som accelererat under de senaste 150 åren. Stadens läge i en grund lagun gör den särskilt sårbar för högvatten och stormar från Adriatiska havet.

Kombinationen av stigande hav, kraftigare väderfenomen och att marknivån sjunker med omkring en millimeter per år förvärrar situationen ytterligare.