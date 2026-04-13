Globalt sett blir luften sämre. Särskilt stora försämringar i föroreningarna har skett i flera centralasiatiska länder, visar en ny rapport.
Luften blir sämre i världen – små partiklar tränger in
Luftföroreningarna i Centralasien ökade kraftigt under 2025, enligt en ny rapport från IQAir.
Flera länder i regionen placerar sig nu bland de mest förorenade i världen. Särskilt allvarliga är nivåerna i Tadzjikistan och Uzbekistan.
Tadzjikistan rankades som det tredje mest förorenade landet globalt, med genomsnittliga halter av partiklar som vida överstiger riktlinjerna från World Health Organization.
Små partiklar kan göra stor skada
Uzbekistan placerade sig på tionde plats, medan även Kirgizistan och Kazakstan återfinns högt upp i statistiken, skriver Oilprice.com.
Pakistan and Bangladesh är världens mest förorenade länder.
Den typ av förorening som mäts, så kallade PM2,5-partiklar, är mycket små luftburna partiklar som kan tränga djupt in i lungorna och orsaka allvarliga hälsoproblem.
De uppstår främst genom fordonsutsläpp, tung industri, energiproduktion och jordbruk, men även naturliga fenomen som dammstormar och skogsbränder bidrar.
Flera försämringar
Samtliga centralasiatiska länder uppvisade ökade nivåer jämfört med året innan. Den största försämringen noterades i Tadzjikistan, där partikelhalterna steg markant.
Uzbekistan hade den minsta ökningen, men låg ändå kvar på en nivå långt över internationella rekommendationer.
I Kaukasus var utvecklingen mer blandad. Azerbajdzjan var det enda landet i regionen som uppvisade en viss förbättring och sjönk i den globala rankingen.
Samtidigt hade Armenien de högsta föroreningsnivåerna i området, medan Georgien placerade sig längre ned på listan.
Försämrades globalt
Rapporten visar också att luftkvaliteten försämrades globalt under 2025. En bidragande faktor var omfattande skogsbränder, som förstärkts av klimatförändringar och lett till ökade utsläpp av partiklar och växthusgaser.
Endast en mindre andel av världens städer klarade av att uppfylla internationella riktlinjer för god luftkvalitet.
De mest förorenade städerna återfinns främst i Syd- och Östasien, men även centralasiatiska städer som Karaganda och Ferghana placerade sig högt i rankingen.
Utvecklingen understryker behovet av åtgärder för att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten i regionen, menar experter.
