Luften blir sämre i världen – små partiklar tränger in

Luftföroreningarna i Centralasien ökade kraftigt under 2025, enligt en ny rapport från IQAir.

Flera länder i regionen placerar sig nu bland de mest förorenade i världen. Särskilt allvarliga är nivåerna i Tadzjikistan och Uzbekistan.

Tadzjikistan rankades som det tredje mest förorenade landet globalt, med genomsnittliga halter av partiklar som vida överstiger riktlinjerna från World Health Organization.

Små partiklar kan göra stor skada

Uzbekistan placerade sig på tionde plats, medan även Kirgizistan och Kazakstan återfinns högt upp i statistiken, skriver Oilprice.com.

Pakistan and Bangladesh är världens mest förorenade länder.

Den typ av förorening som mäts, så kallade PM2,5-partiklar, är mycket små luftburna partiklar som kan tränga djupt in i lungorna och orsaka allvarliga hälsoproblem.

De uppstår främst genom fordonsutsläpp, tung industri, energiproduktion och jordbruk, men även naturliga fenomen som dammstormar och skogsbränder bidrar.