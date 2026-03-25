I natt sover vi bättre tack vare den gröna omställningen

KOMMENTAR – Lagom tills att vi börjat vänja oss vid ett bensinpris runt 15 kronor kom en ny prischock som ett slag i magen. I mars känns det som att varannan nyhetsrubrik i finansmedia har handlat om olja och gas.

Det är fullt rimligt. Världen är fortfarande beroende av fossila energikällor, och en betydande källa till dessa är kraftigt begränsad. Vi har alla läst hur illa det kan gå om blockaden blir långvarig.

Men i ljuset av den brinnande oljemarknaden går det också att se den gröna omställningen i ett nytt ljus.

Det här är en kommenterande text. Åsikter och analys som framkommer är skribentens.

Kriserna lyfter behovet av den gröna omställningen

När jag var liten värmde farmor och farfar fortfarande huset med oljepanna. I dag har många av Sveriges pannrum byggts om till förråd. Det är bara ett av alla tusentals exempel där olja har fått stå åt sidan för andra energislag.

Vi ska inte lura oss att Sverige rullar utan gas och olja. Jordbruk, transporter, industrier och så vidare drivs fortfarande i olika mån på fossil energi.

Höga el- och drivmedelspriser slår direkt mot många svenskars ekonomi, vilket är varför regeringen och SD vill sänka skatten på drivmedel igen. Åtgärden väcker kritik från ledande ekonomer men firas vid bensinpumpen.

Dessutom kommer våra mer fossilberoende grannländer att dra upp våra energipriser genom den gemensamma elmarknaden. Precis som det blev när EU drog ner på gas- och oljeköp från Ryssland.

Men den gröna omställningen har gjort oss mindre sårbara för den globala energikris som hägrar. Vi förser inte bara oss själva utan också andra länder med energi som fungerar även utan leveranser från Gulfstaterna.