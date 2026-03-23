Vindkraftsprojektet Galene utanför Varberg är det senaste i en lång rad projekt som läggs på is. Samtidigt redovisar AP-fondernas vindkraftsinvesteringar katastrofala förluster. Frågan är om svensk vindkraft har en framtid överhuvudtaget.
Vindkraftens framtid ser mörk ut
Havsparken Galene, planerad 22 kilometer utanför Varberg i Kattegatt, har pausats av utvecklaren OX2.
Enligt uppgiftera saknas förutsättningar för att genomföra stora energiinfrastrukturinvesteringar till havs – varken den ekonomiska eller politiska uppbackningen finns på plats, skriver Dagens PS.
Det är ingen isolerad händelse. Strax under 20 procent av Sveriges elproduktion kommer från vindkraft, men utvecklingen kring nya projekt har på senare år nästan helt stannat av.
AP-fonderna gör stora förluster
Förlustsiffrorna är svåra att ta in. AP-fondernas vindkraftsinvestering via Polhem Infra redovisade, med sina 35 turbiner, en förlust på 250 miljoner kronor under 2024, motsvarande en förlustmarginal på minus 329 procent.
Den samlade förlusten för vindkraftsbranschen åren 2017–2022 uppgick till 13,5 miljarder kronor, med en förlustmarginal på minus 39,4 procent. Hela 58 procent av vindkraftföretagen gick med förlust under perioden.
Går inte att vända menar kritiker
Företagsekonomen Christian Steinbeck, som granskat branschen ingående och publicerat sina resultat i Ekonomisk Debatt, är inte förvånad.
I en intervju med Realtid förklarar han att 80–90 procent av vindkraftsanläggningarna går med förlust – och att det strukturellt inte går att vända.
”När det blåser får Sverige en våldsam elproduktion, och vad händer med elpriset då? Det blir ju jättelågt. Och det är det här som är grundproblemet, säger Steinbeck till Realtid.
Han pekar på att vindkraftverk är helt statiska investeringar som inte kan anpassa sin produktion efter efterfrågan, och att batterilösningar i praktiken fortfarande är ett avrundningsfel i elnätet. Hans slutsats är att vindkraften bör fasas ut.
Vindkraftsbranschen slår ifrån
Branschen själv delar inte den bilden. Anton Johansson, ansvarig för analys och marknad på Green Power Sweden, säger till Realtid att det verkliga problemet inte är tekniken utan den politiska osäkerheten.
”Det är en extremt förhöjd politisk risk just nu. Man har sett de senaste ett till två åren att förhållandena på marknaden kan skifta väldigt mycket väldigt snabbt, säger han.
Johansson pekar på att vindkraften under perioden 2017–2024 fördubblades från 20 till 40 terawattimmar, till stor del utan elcertifikatsstöd, och att kombinationslösningar med sol och batterier kan hantera variabiliteten.
Politiken drar åt olika håll. Regeringen sade nyligen nej till 13 av 14 planerade havsbaserade vindkraftparker i Östersjöområdet, med hänvisning till försvarsintressen.
Det innebär att vindkraften nu kläms från två håll: marknaden vill inte finansiera den och politiken vill inte tillåta den.