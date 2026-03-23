Vindkraftens framtid ser mörk ut

Havsparken Galene, planerad 22 kilometer utanför Varberg i Kattegatt, har pausats av utvecklaren OX2.

Enligt uppgiftera saknas förutsättningar för att genomföra stora energiinfrastrukturinvesteringar till havs – varken den ekonomiska eller politiska uppbackningen finns på plats, skriver Dagens PS.

Det är ingen isolerad händelse. Strax under 20 procent av Sveriges elproduktion kommer från vindkraft, men utvecklingen kring nya projekt har på senare år nästan helt stannat av.

AP-fonderna gör stora förluster

Förlustsiffrorna är svåra att ta in. AP-fondernas vindkraftsinvestering via Polhem Infra redovisade, med sina 35 turbiner, en förlust på 250 miljoner kronor under 2024, motsvarande en förlustmarginal på minus 329 procent.

Den samlade förlusten för vindkraftsbranschen åren 2017–2022 uppgick till 13,5 miljarder kronor, med en förlustmarginal på minus 39,4 procent. Hela 58 procent av vindkraftföretagen gick med förlust under perioden.