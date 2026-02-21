Såväl truppförflyttningar som tonläge pekar på att vi står inför en amerikansk attack mot Iran. Ett anfall som skulle innebära en hård smäll mot bensinpriset i hela världen.
Högt spel i Hormuz: Skyhöga bensinpriset tillbaka på bordet
Iran står för omkring fem procent av världens oljeproduktion och är världens åttonde största oljeproducent. Men ett krig mot Iran skulle kunna få långt större konsekvenser än begränsade flöden från landet.
Utanför den iranska kusten ligger Hormuzsundet, en small passage i persiska viken där drygt 20 procent av världens olja flödar varje dag.
Skulle ett stort krig bryta ut kan både Irans produktion och transporterna i sundet störas. Båda faktorerna skulle få stora konsekvenser för olje-, diesel- och bensinpriset i hela världen.
Högt spel
Merparten av råoljan från Saudiarabien, Irak, Iran, Kuwait och Förenade Arabemiraten måste passera genom sundet.
”Insatserna är så höga”, säger oljeprognosmakaren Dan Pickering, grundare av konsult- och analysfirman Pickering Energy Partners enligt Fortune. ”Den största risken för en störning skulle komma från Iran om de pressas in i ett hörn och inte har något att förlora.”
Donald Trump och Vita huset, som flyttat stora mängder militära resurser mot Iran, riskerar att tillintetgöra den kraftiga sänkning av oljepriset som administrationen varit med och drivit fram.
Ett hårt och långvarigt angrepp mot Iran kan mycket väl innebära enorma störningar på marknaden.
Alarmerande situation
Matt Reed, vice vd på den geopolitiska och energiinriktade konsultfirman Foreign Reports, bedömer att läget nu är mer oroande än förra sommaren.
USA och Iran står långt ifrån varandra i frågan om ett nytt kärnenergiavtal, efter att president Donald Trump lämnade det tidigare avtalet 2018. Samtidigt är Iran hårt pressat på hemmaplan, där regimen med våld försöker slå ner civila protester.
”Iran är oändligt mycket mer desperat i dag. Regimen står potentiellt inför en existentiell kamp, vilket gör den mer benägen att slå tillbaka, om så bara för att höja kostnaden för en amerikansk inblandning”, säger Reed till Fortune.
”Med ryggen mot väggen kan regimen i Teheran välja att slå mot sina oljerika arabiska grannar eftersom de är lätta mål och alla har att förlora på en kraftig oljeprischock.”
Han tillägger att chanserna till ett diplomatiskt genombrott minskar för varje dag som går.
”Båda sidor upprepar samma trötta budskap som vi hörde för ett år sedan.”
Bensinpriset kan rädda Iran från krig
Donald Trump för en uttalad kamp mot höga oljepriser. Han vet att bensinpriset är viktigt för många amerikaner och hoppas vinna många väljares stöd genom att hålla priserna låga. Det talar faktiskt för att en diplomatisk lösning ändå är möjlig.
En begränsad konflikt skulle sannolikt medföra prisökningar på omkring 15 till 20 dollar per fat, vilket borde medföra en mer begränsad prisökning på bensin på omkring 10 till 20 procent. Större störningar skulle medföra betydligt större prisökningar och Fortune skriver om att dubbla bensinpriset är realistiskt givet att Iran lyckas stänga Hormuzsundet.
Ett fredsavtal mellan länderna skulle däremot dra ner riskpremien på olja och sänka priset avsevärt.