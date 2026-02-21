Högt spel i Hormuz: Skyhöga bensinpriset tillbaka på bordet

Iran står för omkring fem procent av världens oljeproduktion och är världens åttonde största oljeproducent. Men ett krig mot Iran skulle kunna få långt större konsekvenser än begränsade flöden från landet.

Utanför den iranska kusten ligger Hormuzsundet, en small passage i persiska viken där drygt 20 procent av världens olja flödar varje dag.

Skulle ett stort krig bryta ut kan både Irans produktion och transporterna i sundet störas. Båda faktorerna skulle få stora konsekvenser för olje-, diesel- och bensinpriset i hela världen.

Högt spel

Merparten av råoljan från Saudiarabien, Irak, Iran, Kuwait och Förenade Arabemiraten måste passera genom sundet.

”Insatserna är så höga”, säger oljeprognosmakaren Dan Pickering, grundare av konsult- och analysfirman Pickering Energy Partners enligt Fortune. ”Den största risken för en störning skulle komma från Iran om de pressas in i ett hörn och inte har något att förlora.”

Donald Trump och Vita huset, som flyttat stora mängder militära resurser mot Iran, riskerar att tillintetgöra den kraftiga sänkning av oljepriset som administrationen varit med och drivit fram.

Ett hårt och långvarigt angrepp mot Iran kan mycket väl innebära enorma störningar på marknaden.