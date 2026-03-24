Oljemarknaden undervärderar kraftigt hur ansträngt det fysiska utbudet av olja är, och en korrigering uppåt väntar runt hörnet.
Gapet i oljepriset vidgas: Baksmälla väntar
Det menar Ole-Rikard Hammer, olje- och shippinganalytiker på Arctic Securities, i en ny analys.
Missa inte: USA betalar energijätte för att ställa om – till olja. Realtid
Hammer pekar på ett ovanligt stort gap mellan priset på olja för omedelbar fysisk leverans och priset på finansiella kontrakt med leverans om två månader. Normalt skiljer det ett par dollar mellan dessa, förra fredagen var gapet nästan tio dollar.
”Skillnaden har blivit mycket stor mellan priset på fysisk oljeleverans inom en snar framtid och priset på det finansiella kontraktet för oljeleverans två månader framåt. Historiskt sett är detta en enorm skillnad”, säger Hammer till Dagens Næringsliv.
Marknaderna tonar ner det ansträngda läget
Enligt analytikern handlas råolja från Mellanöstern i Asien redan på runt 170 dollar per fat, medan raffinerade produkter som flygbränsle och diesel går på över 200 dollar.
Hans slutsats är att de finansiella marknaderna tonar ned hur ansträngt det fysiska marknadsläget faktiskt är, och att en korrektion uppåt väntar under de närmaste veckorna.
Läs även: Toppförvaltare: Därför mosar Oslobörsen Stockholmsbörsen. Dagens PS
Hammer förklarar eftersläpningen med att marknaden under lång tid vant sig vid eskalationsrisk i Mellanöstern utan att det faktiskt påverkat oljeflödena, ända sedan Hamas attack mot Israel i oktober 2023.
Därtill rådde det före kriget en utbredd uppfattning om att marknaden var överförsörjd, något som ytterligare försenat omställningen.
Stora skador som tar år att reparera
Till bilden hör att Israel förra veckan angrep det iranska gasfältet South Pars, varpå Iran slog ut 17 procent av Qatars LNG-kapacitet.
Missa inte: Ekonomins deadline: Då måste Hormuzsundet öppnas. Realtid
Enligt Reuters uppger QatarEnergys vd att det kan ta tre till fem år att reparera skadorna, vilket innebär att 12,8 miljoner ton LNG försvinner från marknaden under perioden.
President Trump meddelade under måndagen att USA pausar militära angrepp mot Irans energiinfrastruktur i fem dagar med hänvisning till pågående samtal, något som fick oljepriset att tillfälligt falla tillbaka.
Endast rykten kan påverka priset på olja
Iran avfärdar, enligt Bloomberg uppgifterna om dialog. Strider fortsatte under natten till tisdag, med israeliska flygangrepp mot över 50 mål i Iran och iranska robotattacker mot Tel Aviv.
Läs även: Så handlades 5,4 miljarder i olja – 15 minuter före Trumps Iran-besked. Dagens PS
Brent-oljan handlades på tisdagen runt 101,70 dollar per fat, enligt CNN.
”Om det blir rubriker om att samtal pågår mellan parterna kommer oljepriserna att falla. Vår bedömning är dock att själva marknadsbalansen kommer att påverkas av denna produktions- och exportstörning under många månader framöver”, säger Hammer till DN.
Även störningar i USA
Till det ansträngda läget kom under måndagskvällen ytterligare en störning: en explosion vid Valeros oljeraffinaderi i Port Arthur, Texas, ett av landets tio största med en kapacitet på 435 000 fat per dygn.
Enligt CNN steg grossistpriserna på bensin med cirka tio cent per gallon och diesel med hela 16 cent per gallon i tisdagens handel till följd av händelsen.
Den drabbade delen av anläggningen, som producerar diesel, väntas vara ur drift under en längre period. Inga personer ska ha skadats vid explosionen.