Gapet i oljepriset vidgas: Baksmälla väntar

Det menar Ole-Rikard Hammer, olje- och shippinganalytiker på Arctic Securities, i en ny analys.

Hammer pekar på ett ovanligt stort gap mellan priset på olja för omedelbar fysisk leverans och priset på finansiella kontrakt med leverans om två månader. Normalt skiljer det ett par dollar mellan dessa, förra fredagen var gapet nästan tio dollar.

”Skillnaden har blivit mycket stor mellan priset på fysisk oljeleverans inom en snar framtid och priset på det finansiella kontraktet för oljeleverans två månader framåt. Historiskt sett är detta en enorm skillnad”, säger Hammer till Dagens Næringsliv.

Marknaderna tonar ner det ansträngda läget

Enligt analytikern handlas råolja från Mellanöstern i Asien redan på runt 170 dollar per fat, medan raffinerade produkter som flygbränsle och diesel går på över 200 dollar.

Donald Trumps attack mot Iran kan få oljepriset att stiga ytterligare. (Foto: Mark Schiefelbein /AP/TT)

Hans slutsats är att de finansiella marknaderna tonar ned hur ansträngt det fysiska marknadsläget faktiskt är, och att en korrektion uppåt väntar under de närmaste veckorna.

Hammer förklarar eftersläpningen med att marknaden under lång tid vant sig vid eskalationsrisk i Mellanöstern utan att det faktiskt påverkat oljeflödena, ända sedan Hamas attack mot Israel i oktober 2023.

Därtill rådde det före kriget en utbredd uppfattning om att marknaden var överförsörjd, något som ytterligare försenat omställningen.